Эксперт: продажа магазинов Rimi может сделать цены более конкурентоспособными

"То, что у нас есть сделки купли-продажи - это признак хорошей ситуации. Это означает, что рынок интересен", - добавила Гулбе.

Важно, что покупатель - известная датская компания с разветвленной сетью магазинов в нескольких странах (Дания, Германия, Польша).

Salling Group как крупный игрок воспользовалась возможностью выйти на рынок Балтии. Финансовые возможности такой компании открывают дополнительные пути развития для производителей, экспортеров и рынка.

"В какой степени это будет реализовано, будет зависеть от того, какие перспективы они видят на этом рынке", - говорит экономист SEB Bankа Дайнис Гашпуйтис.

Вероятно, потребуется некоторое время, чтобы понять это, прежде чем компания раскроет более конкретные шаги в своих планах действий. В Европе и мире дискаунтеры - перспективное направление, и Salling уделяет этому сегменту довольно большое внимание. Как и Lidl, который недавно вышел на рынок Латвии.

"Хорошо, что Lidl пришел в Латвию. Это заставило собраться Rimi и Maxima, в результате цены в сетях магазинов несколько выравнялись", - говорит Гулбе.

По ее словам, осенью прошлого года Институт агроресурсов и экономики совместно с SKDS провел опрос жителей, и респонденты заявили, что самые низкие цены в магазинах Maxima, а самый большой выбор и больше всего латвийских продуктов - в Rimi.

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Salling обещает сохранить бренд Rimi, по крайней мере на данный момент. Гулбе считает, что новый владелец может пойти двумя путями: остаться с брендом Rimi и открыть недорогие магазины.

Конечно, нюансы неизвестны, но очевидно, что проводились исследования и расчеты. Подобные сделки в основном подразумевают покупку и продажу брендов. Бренд Rimi популярен в Латвии и имеет хорошую репутацию, а вывод нового бренда на рынок требует времени и денег.

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