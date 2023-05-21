Банки "списали" кризисные ипотечные кредиты, но повезло не всем

Но кризисные заемщики - небольшая группа по сравнению с теми, кто влез в долги позже.

Вскоре после кризиса ипотечных кредитов начался бум быстрых кредитов

Это потребительские кредиты с небольшими суммами, но большими процентами. Часто их берут для оплаты счетов и на повседневные нужды, но люди до сих пор не смогли погасить около 100 000 таких кредитов вместе с огромными процентами.

Сейму потребовалось несколько лет, чтобы обуздать жадность кредиторов. Теперь для избавления от быстрых кредитов введена "малая неплатежеспособность". Но этой возможностью пользуются немногие. Возможно, потому, что целевая аудитория находится в серой экономике или за пределами страны.

Однако основная группа должников, с которыми сталкиваются работодатели - это неплательщики алиментов. Чтобы избежать внимания судебных приставов, они требуют выплат наличными.

42 000 человек задолжали Фонду гарантирования алиментов более 400 миллионов евро. 90% должников - мужчины. В среднем сумма долга невелика - до 10 тысяч. После введения более строгих санкций в отношении должников, таких как запрет на вождение автомобиля, взыскиваемые суммы постепенно увеличиваются.

Половина должников по алиментам моложе 50 лет, но только около четверти имеют официальную работу и доход.