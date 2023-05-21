Банки "списали" кризисные ипотечные кредиты, но повезло не всем

В Латвии острая нехватка рабочих рук, но предприниматели жалуются, что многим соискателям приходится отказывать, потому что они хотят получать зарплату в конверте. В Латвии есть несколько десятков тысяч должников по алиментам и быстрым кредитам, которые предпочитают работать нелегально, чтобы скрыть свои доходы. В прошлом году инициатива по списанию ипотечных долгов в период кризиса закончилась, но результат не достиг и трети запланированной суммы. Программа TV3 Nekā personīga выясняет почему.
15 лет назад лопнул кредитный пузырь и пузырь на рынке недвижимости, многие люди потеряли свои доходы и не могли продолжать выплачивать ипотечные кредиты. Банки продавали недвижимость, на которую было обращено взыскание, но цена продажи была намного ниже суммы кредита.
Разница составила около миллиарда евро. Этот долг продолжал преследовать как заемщиков, так и поручителей даже после того, как банки забрали недвижимость.
За эти годы в рамках процедур неплатежеспособности было списано около 300 миллионов евро долгов, но осталось еще около 600 миллионов евро, согласно данным Ассоциации финансовой отрасли Латвии.
В 2020 году Сейм принял временные послабления, позволяющее банкам списать эти долги в течение двух лет. Планировалось, что это коснется около 13 000 человек и их долгов на сумму 600 млн евро.
Списанный кредит считается налогооблагаемым доходом
Задолженность по ипотеке кризисного периода не облагалась налогом до конца прошлого года, поэтому не нужно было платить налог. Но если долги будут списаны сейчас, то необходимо будет заплатить подоходный налог в размере 20% от списанной суммы.
Банки применяли инициативу по-разному - Swedbank и SEB списали долги многодетных семей, пенсионеров, инвалидов в полном объеме. Всем остальным Swedbank предлагал погасить 90% своих обязательств, SEB оценивал клиентов индивидуально.
Банк Латвии сообщает, что в итоге до конца прошлого года банки списали 158 миллионов евро более чем 3200 должникам.
Swedbank списал около 126 миллионов евро, SEB не раскрывает цифру, но Nekā personīga оценивает ее примерно в 24 миллиона евро.
Банки Parex и Luminor также имели большие ипотечные портфели во время кризиса. В Parex banka он был разделен и продан коллекторам сразу после кризиса. О Luminor до сих пор не было никаких новостей.
Luminor утверждает, что в его портфеле было мало клиентов, соответствующих требованиям закона. За два года были списаны долги только 103 клиентов на сумму 7,5 млн евро.
Банк также продал или переуступил большую долю безнадежных долгов фирмам по сбору долгов.
По данным финансовой ассоциации, сумма, списанная с должников, превышает 400 миллионов. Жители по-прежнему должны банкам десятки миллионов евро. Долги на 200 миллионов евро переданы коллекторам. Финансовый сектор призывает к тому, чтобы налоговые льготы по старым долгам применялись и в будущем.
По данным SEB, 70% тех, у кого были долги во время кризиса, сейчас имеют задекларированный адрес за границей. Идея списания долгов заключалась в том, чтобы помочь людям вернуться в легальную экономику или хотя бы в Латвию. Пока это не принесло видимых результатов.
Но кризисные заемщики - небольшая группа по сравнению с теми, кто влез в долги позже.
Вскоре после кризиса ипотечных кредитов начался бум быстрых кредитов
Это потребительские кредиты с небольшими суммами, но большими процентами. Часто их берут для оплаты счетов и на повседневные нужды, но люди до сих пор не смогли погасить около 100 000 таких кредитов вместе с огромными процентами.
Сейму потребовалось несколько лет, чтобы обуздать жадность кредиторов. Теперь для избавления от быстрых кредитов введена "малая неплатежеспособность". Но этой возможностью пользуются немногие. Возможно, потому, что целевая аудитория находится в серой экономике или за пределами страны.
Однако основная группа должников, с которыми сталкиваются работодатели - это неплательщики алиментов. Чтобы избежать внимания судебных приставов, они требуют выплат наличными.
42 000 человек задолжали Фонду гарантирования алиментов более 400 миллионов евро. 90% должников - мужчины. В среднем сумма долга невелика - до 10 тысяч. После введения более строгих санкций в отношении должников, таких как запрет на вождение автомобиля, взыскиваемые суммы постепенно увеличиваются.
Половина должников по алиментам моложе 50 лет, но только около четверти имеют официальную работу и доход.
Глава Фонда гарантирования алиментов подчеркивает, что не все должники злоупотребляют, но о тех, кто злоупотребляет, сообщают в полицию. На сегодняшний день подано около 4000 заявлений. Судебные приговоры обычно приводят к принудительным работам. Однако это не освобождает человека от долгов. Сейчас на рассмотрение парламента поступили поправки, которые, с одной стороны, еще больше ограничат осуществление прав на вождение. С другой стороны, если должник будет сотрудничать, он сможет списать проценты по штрафу.
И бизнесмены, и госслужащие убеждены, что большая часть должников работает нелегально и получает зарплату в конверте. Подсчитано, что если бы все они работали легально и получали среднюю зарплату, то зарабатывали бы около 700 миллионов евро в год. Но есть и другие категории должников, которые также заинтересованы в сокрытии своих доходов от судебных приставов и коллекторов.
Помимо быстрых кредитов или коммунальных платежей существуют задолженности по налогам
33 000 человек имеют старые долги, которые были переданы на взыскание, а в общей сложности 71 000 человек имеют долги по налогам.
Работодателей призывают к обучению работников тому, как выбраться из долгов и вернуться к нормальной экономической жизни.
Финансовая ассоциация подчеркивает, что ни одна организация не располагает полной информацией о том, сколько людей имеют долги и сколько они должны. Но никто не знает, в какой степени существует или не существует дублирование между долгосрочными должниками VID, Фондом гарантирования алиментов, небанковскими кредиторами, коммунальными компаниями и др.
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