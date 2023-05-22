Назначен новый исполнительный директор Madara Cosmetics

Совладелец компании, член правления и нынешний генеральный директор Улдис Илтнерс поясняет, что соответствующие изменения были внесены для того, чтобы с большим размахом продолжить рост экспорта в Европе, особенно во Франции, Германии и странах Скандинавии.

Илтнерс продолжит свою работу в качестве члена правления, постепенно передавая функции управления текущей работой Madara Cosmetics новому исполнительному директору, чтобы он мог сосредоточиться на вопросах стратегии развития компании, а также развития новых бизнес-проектов.

Шулте начала свою карьеру в области маркетинга, работая в таких агентствах, как McCann Riga и OMD Latvia, сотрудничая с различными международными клиентами. В свою очередь, в 2012 году она начала работать в компании Danone. С 2018 года Шулте руководила бизнесом французского производителя продуктов питания Danone в странах Балтии, а также входил в команду менеджеров Скандинавского региона.

Шулте не является акционером Madara Cosmetics.

Уже сообщалось, что оборот концерна Madara Cosmetics в прошлом году, по предварительным данным, составил 18,684 млн евро, что на 3,5% меньше, чем в 2021 году, а прибыль концерна уменьшилась в 3,3 раза - до 1,128 млн евро.

Компания зарегистрирована в 2006 году, ее уставной капитал составляет 377 491,1 евро. Крупнейшими владельцами Madara Cosmetics являются Улдис Илтнерс (23,92%), Лоте Тизенкопфа-Илтнере (23,76%), финская Transmeri Group Ab (22,93%), Лиене Дразниеце (6,79%) и Зане Тамане (6,35%).