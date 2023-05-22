Поездка с семьей в Турцию закончилась кошмаром: туристке приходится бороться за свою жизнь

Мелисса Кинселла отдыхала в Турции со своей семьей - мужем Джеем Смитом и тремя детьми: девятилетней Хлоей, четырехлетним Бо и двухлетней Роми. 30-летняя Мелисса должна была вылететь домой в Великобританию на этой неделе в понедельник, но в аэропорту у нее неожиданно случился приступ, в результате чего она потеряла сознание и ее сердце остановилось, пишет Tyla.

Ее срочно доставили в больницу, и врачи сообщили семье, что у пациентки отек мозга. Сейчас мать троих детей находится в коме и не может дышать самостоятельно, поэтому ее поместили в отделение интенсивной терапии, где она борется за свою жизнь.

Ребекка Дат, одна из лучших подруг Мелиссы, вспоминала, что за день до приступа Мелисса жаловалась в социальных сетях, что подозревает, что перенесла тепловой удар. По словам подруги, здоровье беспокоило британку. Она поделилась, что врачи не знают, что вызвало отек мозга Мелиссы и проблемы с сердцем, поскольку до этого у нее не было проблем со здоровьем. Врачи сказали семье, что им нужно подождать, пока спадет отек мозга, поскольку в данный момент они больше ничего не могут сделать.

Семья не уверена, есть ли у Мелиссы медицинская страховка, поэтому сейчас они также испытывают финансовые трудности, ведь больница в Турции требует с них за лечение более 2000 евро в день. Семья рассматривает возможность заплатить за скорую помощь, чтобы доставить Мелиссу домой, но это будет стоить почти 50 000 евро. Ребекка протянула руку помощи и создала страницу, чтобы помочь собрать деньги на медицинские расходы подруги.