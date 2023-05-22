Частично принадлежащая Стакису компания откажется от договора с Rīgas nami

Согласно информации, опубликованной на сайте Бюро по надзору за закупками, конкурс Rīgas nami на поставку кофейной продукции, аренду оборудования для приготовления напитков и услуги выиграла компания Innocent PRO. Это предприятие принадлежит Infinity Coffee, совладельцем которого является Стакис.

Innocent PRO выиграла закупку, предложив договорную цену 20 950 евро.

"В данном случае руководство компании, в которой я являюсь одним из совладельцев, приняло решение отказаться от этого договора, и закупку выиграет конкурент", - написал Стакис в микроблоге Twitter, добавив, что

он осознавал, что когда он войдет в политику, бизнес пострадает от этого.

По информации Firmas.lv, Innocent PRO была зарегистрирована в 2012 году. Основной капитал компании составляет 5680 евро. В прошлом году компания работала с оборотом чуть более 5 млн евро и прибылью в размере 320 000 евро.