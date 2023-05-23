Эксперт: по этим причинам можно никогда не получить жилищный кредит

По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Танеля Ребане, люди все чаще обращаются в банки за сравнительными предложениями по кредитам на покупку жилья. В целом, это можно только приветствовать, но прежде чем подавать заявку на получение жилищного кредита, необходимо проверить несколько важных моментов, чтобы быть уверенным, что банк одобрит финансирование. Об этом пишет Rus.Postimees.
Несоблюдение требований пожарной безопасности является веской причиной для отказа банка в финансировании покупки дома.
"Будь то система отопления, недостатки противопожарных дверей или что-то еще, если здание не соответствует требованиям пожарной безопасности, это достаточно веская причина для банков, чтобы отклонить заявку клиента на кредит", - говорит Ребане.
Обеспечением кредита является недвижимость, которую вы покупаете, поэтому на нее также должен быть оформлен полис страхования жилья.
"Я бы посоветовал проверить условия страхования жилья: если приобретаемая недвижимость не соответствует необходимым требованиям, у банка нет оснований финансировать покупку", - сказал эксперт.
Отсутствие разрешения на эксплуатацию - еще одна распространенная причина для отказа в кредите. По словам Ребане, недвижимость должна иметь разрешение на эксплуатацию, подтверждающее, что квартира или дом, которые вы хотите купить, пригодны и безопасны для проживания.
"Как и в случае с разрешением на эксплуатацию, регистрационные данные здания в некоторых случаях могут не совпадать с реальностью. В случае с квартирами каждый день встречаются примеры, когда в регистрационных данных что-то не так – например, отсутствует такая важная деталь как лестница, или квадратные метры не соответствуют описанию в документах", - продолжает руководитель отдела розничных банковских услуг Luminor.
По словам Ребане, хотя привести в порядок документацию можно, люди часто не понимают, что это повлечет за собой непредвиденные дополнительные расходы.
При составлении кредитного предложения банк также интересуется точным местоположением недвижимости. Если недвижимость расположена в труднодоступном районе, банк может отказать в финансировании.
Однако местоположение также является проблемой, например, для недвижимости с несбалансированным соотношением экстерьера и расположением. "Если роскошный дом площадью 800 м2 расположен в районе, где нет спроса на недвижимость, интерес банка к его финансированию также, скорее всего, будет очень низким", - добавил Ребане.
Все чаще возникают вопросы о состоянии недвижимости, сильно потрепанной временем и заброшенной. Часто бывает трудно оценить стоимость таких объектов, что также может привести к тому, что банки не будут их финансировать.
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