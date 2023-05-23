Эксперт: по этим причинам можно никогда не получить жилищный кредит

Несоблюдение требований пожарной безопасности является веской причиной для отказа банка в финансировании покупки дома.

"Будь то система отопления, недостатки противопожарных дверей или что-то еще, если здание не соответствует требованиям пожарной безопасности, это достаточно веская причина для банков, чтобы отклонить заявку клиента на кредит", - говорит Ребане.

Обеспечением кредита является недвижимость, которую вы покупаете, поэтому на нее также должен быть оформлен полис страхования жилья.

"Я бы посоветовал проверить условия страхования жилья: если приобретаемая недвижимость не соответствует необходимым требованиям, у банка нет оснований финансировать покупку", - сказал эксперт.

Отсутствие разрешения на эксплуатацию - еще одна распространенная причина для отказа в кредите. По словам Ребане, недвижимость должна иметь разрешение на эксплуатацию, подтверждающее, что квартира или дом, которые вы хотите купить, пригодны и безопасны для проживания.