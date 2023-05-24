СМИ: Беларусь причастна к вывозу украинских детей

Согласно отчету, 2150 украинских детей, в том числе сироты в возрасте от 6 до 15 лет, были доставлены в лагеря отдыха и санатории на территории Беларуси.

Украинских детей в Беларуси доставили в санаторий "Золотые пески" в Гомельской области и санаторий "Острошицкий городок" и лагерь "Дубрава" в Минской области.

В докладе говорится, что вывоз детей в Беларусь был незаконным и нарушал Женевскую конвенцию и устав Международного уголовного суда.

Первая группа численностью около 350 детей прибыла из захваченной Донецкой области 5 и 6 сентября, вторая и третья группы - в конце сентября и середине октября. Высылка детей происходила и в апреле - мае этого года.

С захваченных территорий детей сначала вывозили автобусами в Россию, а затем поездами в Беларусь.

"Лукашенко лично распорядился о переводе детей-сирот в Беларусь и способствовал их приезду финансовой и организационной поддержкой", - сказано в отчете опозиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что установлены имена 19 500 детей, депортированных из Украины, но их реальное количество может быть больше, так как не менее 200 000 детей находились на захваченных Россией территориях.