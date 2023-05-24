Налоговые задолженности в начале мая возросли до 857,38 млн евро

В том числе задолженности перед основным государственным бюджетом составили 406,106 млн евро (на 1,2% больше, чем в начале апреля), задолженности перед бюджетами самоуправлений - 280,539 млн евро (на 0,9% больше), задолженности по взносам социального страхования - 170,735 млн евро (на 0,8% больше).

Текущие задолженности, по которым рассчитаны штрафы за просрочку, составляли 1 мая 58,8% общей суммы, или 504,605 млн евро.

Не подлежащими взысканию были признаны долги в размере 2,393 млн евро, которые накопились у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации. Подлежащими взысканию в начале мая были признаны долги в размере 502,212 млн евро, в том числе подлежащими реальному взысканию - 226,83 млн евро, не подлежащими реальному взысканию - 275,382 млн евро.

Отсрочка по срокам погашения на 1 мая была предоставлена по задолженностям на сумму 117,337 млн евро, что на 16,9% меньше, чем в начале года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращен расчет штрафных санкций, в начале мая составляла 235,438 млн евро - это долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2023 года общая задолженность по налогам в Латвии составляла 876,776 млн евро.