В Марупе планируется наполовину снизить тариф на тепловую энергию

В Марупе с июля планируется примерно вдвое снизить тариф на тепловую энергию, сообщается в официальном издании Latvijas Vēstnesis.
ООО Mārupes komunālie pakalpojumi подало в Комиссию по регулированию общественных услуг (SPRK) тариф, установленный поставщиком коммунальных услуг по поставке тепловой энергии.
Компания планирует снизить тариф на производство тепловой энергии на 50,5% - с 171,81 евро за мегаватт-час (евро/МВтч) без налога на добавленную стоимость (НДС) до 85,28 евро/МВтч без НДС. Тариф на передачу и распределение тепловой энергии планируется снизить на 42,6%, до 10,07 евро/МВтч без НДС. Тариф на продажу тепловой энергии останется без изменений.
Таким образом, конечный тариф на тепловую энергию с акцизной составляющей природного газа станет ниже на 49% - 97,83 евро/МВтч без учета НДС вместо нынешних 191,83 евро/МВтч.
Планируется, что новый тариф вступит в силу 1 июля 2023 года, если его утвердит SPRK.
Изменения тарифа связаны с изменением цены на топливо (газ).
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