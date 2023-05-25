Фото ⟩ В Риге установлены первые "умные" мусорные контейнеры

Контейнеры для мусора оснащены механизмом, работающим на солнечной энергии, что обеспечивает более долгосрочное выбрасывание, разравнивание и управление отходами на территориях, находящихся в ведении Rīgas meži. Новые контейнеры уплотняют выбрасываемые отходы, а увеличенная до 240 литров емкость позволяет легко собирать и хранить большие объемы отходов.

Галерея: McDonald's в сотрудничестве с Rīgas meži установил первые "умные" мусорные контейнеры

Как указали представители компании, в данный момент в Риге установлены три новые урны на Бастионной горке, в Верманском парке и сквере у оперы.