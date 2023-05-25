Фото ⟩ В Риге установлены первые "умные" мусорные контейнеры

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в сотрудничестве с Rīgas meži установила "умные" мусорные контейнеры, в создание которых McDonald's инвестировал более 15 000 евро, сообщает агентство LETA.
Контейнеры для мусора оснащены механизмом, работающим на солнечной энергии, что обеспечивает более долгосрочное выбрасывание, разравнивание и управление отходами на территориях, находящихся в ведении Rīgas meži. Новые контейнеры уплотняют выбрасываемые отходы, а увеличенная до 240 литров емкость позволяет легко собирать и хранить большие объемы отходов.
Галерея: McDonald's в сотрудничестве с Rīgas meži установил первые "умные" мусорные контейнеры
Как указали представители компании, в данный момент в Риге установлены три новые урны на Бастионной горке, в Верманском парке и сквере у оперы.
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