Пенсионеры обращают внимание на проблему с доплатами за рабочий стаж

Барча подчеркнула, что доплата за трудовой стаж является одним из главных решаемых приоритетов, так как есть неравенство для лиц, подавших документы в конце 2011 года и в начале 2012 года.

Вопрос об этих доплатах включен в резолюцию конгресса LPF, которая должна быть направлена Сейму и правительству.

Также LPF выступают за индексацию пенсий два раза в году, если годовая инфляция превосходит 5%, сообщила Барча.

Она добавила, что еще один важный вопрос - это введение базовых пенсий - чтобы каждый пенсионер получал определенную сумму из государственного основного бюджета и вдобавок каждый свою индивидуально заработанную пенсию. Барча сказала, что такая система введена во многих странах.

Барча сказал, что в конгрессе прозвучали еще многие предложения от организаций пенсионеров, которые будут собраны и поданы Сейму и правительству.