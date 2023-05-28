Пенсионеры обращают внимание на проблему с доплатами за рабочий стаж

В Латвии есть по меньшей мере сто тысяч пенсионеров, которые до сих пор не получают доплату за трудовой стаж до конца 1995 года. Это касается тех, кто вышел на пенсию после 2012 года, сообщила руководитель Латвийской федерации пенсионеров (LPF) Айя Барча, отмечают агентство LETA и Латвийское радио.
Барча подчеркнула, что доплата за трудовой стаж является одним из главных решаемых приоритетов, так как есть неравенство для лиц, подавших документы в конце 2011 года и в начале 2012 года.
Вопрос об этих доплатах включен в резолюцию конгресса LPF, которая должна быть направлена Сейму и правительству.
Также LPF выступают за индексацию пенсий два раза в году, если годовая инфляция превосходит 5%, сообщила Барча.
Она добавила, что еще один важный вопрос - это введение базовых пенсий - чтобы каждый пенсионер получал определенную сумму из государственного основного бюджета и вдобавок каждый свою индивидуально заработанную пенсию. Барча сказала, что такая система введена во многих странах.
Барча сказал, что в конгрессе прозвучали еще многие предложения от организаций пенсионеров, которые будут собраны и поданы Сейму и правительству.
Председатель Сейма Эдвард Смилтен ("Объединенный список"), обращаясь к делегациям конгресса, подтвердил присутствующим, что в правительстве и парламенте мнения LPF о важных вопросах - совершенствование механизма индексации пенсий, доплаты к восстановлению стажа работы и внедрение возможной базовой пенсии - были услышаны.
Для успешного решения этих вопросов потребуется тесное сотрудничество руководства парламента, ответственных комиссий и исполнительной власти, с привлечением представителей федерации, чтобы вместе ответственно сбалансировать потребности с возможностями, сказал Смилтенс.
Председатель Сейма отметил, что "существенной и актуальной частью повестки дня правительства и парламента являются социальные вопросы, которые тесно связаны с очень важной для пенсионеров сферой - здравоохранением. Доступность медицинских услуг, уменьшение очередей, цены на лекарства и, конечно, достаточное финансирование этой сферы для пенсионеров - это является повседневной заботой министра здравоохранения Лиги Меньгелсоне ("Объединенный список").
Также Смилтенс пригласил пенсионерскую организацию на День сениоров в Сейме, который, начиная новую традицию, запланирован осенью - 6 октября.
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