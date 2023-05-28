Дефолт США отменяется. Байден и республиканцы договорились повысить потолок госдолга

И вот после нескольких дней непрерывных переговоров Белый дом в ночь на воскресенье выпустил заявление о том, что договоренность достигнута.

"Соглашение компромиссное, а значит, не все получат, что хотели. Но в этом и заключается ответственное руководство страной", - заявил Байден.

Переговоры завершились поздно вечером в субботу, когда над зданием Конгресса США уже взошла луна Фото: Reuters

"Это хорошие новости для всех американцев, потому что соглашение предотвращает катастрофический дефолт, который привел бы к экономическому спаду, потере пенсионных накоплений и миллионов рабочих мест", - говорится в заявлении.

Маккарти, в свою очередь, сказал, что текст законопроекта будет опубликован в воскресенье, а Палата Представителей проголосует за него, скорее всего, в среду.

Почему США уперлись в потолок

Потолок госдолга поднимался неоднократно, однако время от времени эта процедура становится предметом политического торга. В 2011 году схватка президента-демократа Барака Обамы с республиканцами настолько затянулась, что США лишились наивысшего кредитного рейтинга.

И на этот раз республиканцы, контролирующие нижнюю палату Конгресса, требовали сократить расходы бюджета и отказывались поднимать потолок без уступок со стороны демократов, под контролем которых и верхняя палата Сенат, и Белый дом.

Республиканцы требовали сократить социальные расходы и увеличить расходы на оборону.

Байден в ответ требовал поднять или отменить потолок безо всяких условий, и только потом готов был обсуждать с республиканцами их требования - без привязки одного к другому.

Против любого компромисса выступали крайне правые республиканцы и крайне левые демократы, что осложняло переговоры, а теперь может сорвать утверждение договоренности между Байденом и Маккарти в обеих палатах Конгресса.