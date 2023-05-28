От "э-здоровья" к ядру цифрового здравоохранения: есть риск наступить на те же грабли

В ближайшие годы на смену критикуемому "э-здоровью" придет ядро цифрового здравоохранения и ряд новых цифровых услуг, на что будет потрачено около 35 миллионов евро, и эти средства в основном будут взяты из средств еврофондов. Однако способ, как проект планируется финансировать и руководить им, обозначает риск повторения ошибок, допущенных при создании "э-здоровья", сообщает передача De facto Латвийского телевидения.
Прошлым летом тогдашний министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил: "В течение двух лет мы можем дойти до момента, когда введение данных в латвийской системе здравоохранения в бумажном формате более осуществляться не будет".
С того момента прошел уже почти год. Картина столь оптимистичной быть не обещает. И это не произойдет в июле будущего года, признают в Национальной службе здравоохранения, которая ответственна за проекты дигитализации здравоохранения.
За это время был ликвидирован совет пользователей "э-здоровья", а вместе него был создан Совет цифрового здравоохранения. В нем представлено большинство пользователей. Создана и стратегия цифрового здравоохранения. Срок полного перехода на цифровую среду обозначен 2029-м годом.
"Ядро" или основа цифрового здравоохранения, вокруг которой строилось бы все остальное, должно было быть готово в будущем году. Однако уже сейчас понятно, что это - нереально.
В свою очередь, чтобы способствовать документации процесса лечения в цифровой среде, это планируется сделать обязательным требованием качества уже скоро. В противном случае услугу можно будет не оплачивать. Более того, как указывает глава NVD Арис Каспаранс, это будет относиться не только к оплаченным государством услугам: "на самом деле мы не можем больше такое разделение делать - всем поставщикам услуг в Латвии эту документацию необходимо вводить в электронном виде, нужно вводить в единую систему и в случае, если государство за эту услугу не платит". Планируется, что вскоре обязательно будут требовать и электронное направление.
Говоря о сделанных к полной дигитализации шагах, представитель Латвийского объединения онкологических пациентов Onkoalianse Харийс Галс, который представляет общество и с Совете цифрового здравоохранения, указывает на то, что как минимум пока что пациентам это значительных улучшений не принесет. "Я смотрю на то, что сейчас программируют на первом этапе, для пациентов там нет ничего. Там нет ничего, что создаст у пациента это ощущение, когда пациент ждет, когда ему хотелось бы, чтобы пациента сделали более радостным. Для пациентов там сухая страница данных, в которой по классификаторам у тебя была такая-то болезнь. По классификатору это выглядит так: я узнаю, что сейчас у пациента болезнь С-34", - говорит Галс.
Несмотря на то, что сейчас "э-здоровье" работает гораздо лучше, чем это было два года назад, все-таки нарушения по-прежнему бывают, и это причина, почему иногда просят, например, продублировать направления из "э-здоровья" бумажным документом.
Однако это уже не самая большая проблема. С течением времени не только сами учреждения, но и пациенты хотят доступную в цифровом виде услугу, поэтому все крупнейшие учреждения создают свои решения со своими стандартами. И врачам в каждую из них надо подключаться отдельно.
Стратегия цифрового здравоохранения наметила большой объем работы, которую необходимо выполнить параллельно с созданием ядра, включая разработку новых услуг для медицинских учреждений, в том числе с помощью искусственного интеллекта.
Для дигитализации обозначено финансирование - примерно 35 миллионов из различных фондов Европы. Однако все рискует произойти так, как раньше было с "э-здоровьем", которое склеивали из проекта в проект, а развитие было подчинено имеющимся деньгам.
До сих пор на систему "э-здоровья" было потрачено порядка 15 миллионов евро, однако в новом ядре можно будет использовать примерно половину от того, что создано на эти деньги.
Однако идея о создании отдельной структуры и постоянном финансировании для управления цифровой системой здравоохранения до сих пор отвергалась политиками. "В долгосрочной перспективе с сожалением приходится констатировать, что в настоящее время нет серьезного финансирования, предназначенного для такой базы. И это не очень хорошая новость с точки зрения устойчивости, потому что проекты Структурного фонда, да, это финансирование, имеется в достаточном объеме на следующий период. Но чтобы подготовиться к нему, чтобы быстро аккумулировать эти проекты в один момент времени, нам нужен этот базовый ресурс", - говорит Арис Каспранс.
Хотя об этом часто говорят, копировать систему электронного здравоохранения другой страны, например, упомянутой Эстонии, было бы непрактично. Консультации проводились как с эстонцами, так и с датчанами.
Однако, как отмечает глава NVD, это означало бы начать все с нуля, а без хорошего управления и хорошо организованных процессов "мы окажемся там, где находимся сейчас".
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