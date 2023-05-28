От "э-здоровья" к ядру цифрового здравоохранения: есть риск наступить на те же грабли

Говоря о сделанных к полной дигитализации шагах, представитель Латвийского объединения онкологических пациентов Onkoalianse Харийс Галс, который представляет общество и с Совете цифрового здравоохранения, указывает на то, что как минимум пока что пациентам это значительных улучшений не принесет. "Я смотрю на то, что сейчас программируют на первом этапе, для пациентов там нет ничего. Там нет ничего, что создаст у пациента это ощущение, когда пациент ждет, когда ему хотелось бы, чтобы пациента сделали более радостным. Для пациентов там сухая страница данных, в которой по классификаторам у тебя была такая-то болезнь. По классификатору это выглядит так: я узнаю, что сейчас у пациента болезнь С-34", - говорит Галс.