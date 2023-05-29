Латвийские предприниматели открыто рассказывают о теневой экономике

Во вторник, 30 мая, на конференции по теневой экономике будут представлены последние данные о размере теневой экономики в Латвии. Необходимо поговорить о том, почему размер теневой экономики не уменьшается. Именно поэтому в гостях у передачи Nauda runā были два латвийских предпринимателя - Янис (имя изменено) из строительной отрасли и Анна (имя изменено) из туристического сектора.
Предприниматели говорят, что за последний год размер теневой экономики в Латвии увеличился, так как сказываются последствия карантина в период Covid-19. Изменения в повседневных ценах также создают необходимость больше экономить.
Туристическая отрасль уникальна тем, что в ней очень высокая конкуренция. Государство дает airBaltic кредиты, а airBaltic предлагает "вишневые цены". Понятно, что норма прибыли не такая большая, чтобы зарплата росла так же быстро, как инфляция.
В строительстве среда меняется. Эта отрасль всегда была в "тени", а переменные факторы то и дело меняются.
Проекты застройщиков недвижимости - цена более понятна, а теневая экономика в этой сфере снижается. Но - кредиты остаются дорогими, и застройщикам приходится думать, как продать свои объекты. Поэтому не видно, как могут уменьшиться тенденции теневой экономики. Представитель отрасли рассказал, как работает схема с иностранными работниками.
Польским компаниям легче нанимать украинских рабочих, а латвийская компания уже заключает договор с польской фирмой, которая присылает этих рабочих.
Технологии и непрямая конкуренция являются одними из самых важных факторов в индустрии туризма и гостеприимства. В туризме важно разговаривать с клиентом, потому что клиент не хочет разговаривать с технологиями.
Контроль в Латвии очень агрессивный. Раньше существовал подход "сначала проконсультируйтесь" и 2018 год был хорошим временем, когда бизнесмен мог чувствовать себя в большей безопасности.
"Но что-то изменилось - время Covid-19 превратило госслужащих в господ. Наша отрасль регулируется в нескольких областях - налогообложение, экономика и т.д. Соблюсти все пункты практически невозможно. Именно это мешает работе, кроме того, бюрократия способствует росту теневой экономики", - отметила Анна.
"Реальность такова, что если компания получает письмо с вступительным текстом "Ваши сотрудники получают такую-то зарплату", "Почасовая ставка такая-то" - вам желательно ее повысить. Нет проблем с этим. Вторая часть письма фактически уже обещает проверку, потому что нужно отправить банковские выписки и другие документы", - говорит Янис.
Все общество должно шаг за шагом поднимать и строить государство, потому что люди находятся в теневой экономике не от хорошей жизни.
Анна высказывает мнение, что теневая экономика может стать спасением в условиях глубокого кризиса, хотя бы позволить людям обеспечить свое выживание. В этом случае она оправдана.
"Предприниматель не хочет долго жить в стрессовых условиях, потому что спокойствие и стабильность - это врожденная потребность", - заключает Анна.
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