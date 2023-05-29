Латвийские предприниматели открыто рассказывают о теневой экономике

Контроль в Латвии очень агрессивный. Раньше существовал подход "сначала проконсультируйтесь" и 2018 год был хорошим временем, когда бизнесмен мог чувствовать себя в большей безопасности.

"Но что-то изменилось - время Covid-19 превратило госслужащих в господ. Наша отрасль регулируется в нескольких областях - налогообложение, экономика и т.д. Соблюсти все пункты практически невозможно. Именно это мешает работе, кроме того, бюрократия способствует росту теневой экономики", - отметила Анна.

"Реальность такова, что если компания получает письмо с вступительным текстом "Ваши сотрудники получают такую-то зарплату", "Почасовая ставка такая-то" - вам желательно ее повысить. Нет проблем с этим. Вторая часть письма фактически уже обещает проверку, потому что нужно отправить банковские выписки и другие документы", - говорит Янис.

Все общество должно шаг за шагом поднимать и строить государство, потому что люди находятся в теневой экономике не от хорошей жизни.

Анна высказывает мнение, что теневая экономика может стать спасением в условиях глубокого кризиса, хотя бы позволить людям обеспечить свое выживание. В этом случае она оправдана.

"Предприниматель не хочет долго жить в стрессовых условиях, потому что спокойствие и стабильность - это врожденная потребность", - заключает Анна.