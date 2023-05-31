Инфографика ⟩ ВВП Латвии вырос на 0,8%. На что цены изменились больше всего?

Несмотря на рост в 6% в отрасли водоснабжения и канализации, в других отраслях произошло падение на 4,5%, что связано со снижением на 8,2% в снабжении электричеством, газом, отоплении и кондиционировании воздуха, а также в добывающей промышленности и разработке карьеров на 25,3%.

После длительного периода спада показателей значительный рост - на 17% - зафиксирован в строительстве. Строительство зданий увеличилось на 25,2%, инженерно-строительных работ - на 6,3%, специализированных строительных работ - на 13,1%.

В сфере торговли снижение составило 10,3%, на что существенно повлияло падение оптовой торговли на 27,3%. Положительный вклад в развитие торговли внес рост на 22,7% в сфере торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов. Розничная торговля снизилась на 1,4%. В торговле продуктами питания зарегистрировано снижение на 5,5%, в торговле непродовольственными товарами - рост на 0,9%.

Снижение на 4,7% в секторе транспорта и хранения связано со спадом в наземном и трубопроводном транспорте на 5,7%, водном транспорте - на 4%, складской и транспортно-вспомогательной деятельности - на 6,2%, в работе почты и курьеров - на 3,5%. В авиатранспорте был рост на 66,2%.

Наибольшее положительное влияние на рост общей добавленной стоимости оказало увеличение объемов в отрасли информации и связи на 12,2%, чему способствовало увеличение объема информационных услуг на 14%, а также в компьютерном программировании и консалтинге на 19%, при этом снижение на 0,7% произошло в сфере телекоммуникационных услуг.

Спад в секторе финансов и страхования составил 3,9%, рост в секторе профессиональных, научно-технических услуг - 2,6%.