Инфографика ⟩ ВВП Латвии вырос на 0,8%. На что цены изменились больше всего?

Валовой внутренний продукт (ВВП) Латвии в первом квартале этого года в сравнительных ценах, согласно сезонным и календарным нескорректированным данным, вырос на 0,8% по сравнению с соответствующим периодом 2022 года, сообщило Центральное статистическое управление (ЦСУ).
Согласно сезонно и календарно скорректированным данным, ВВП Латвии в первом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года увеличился на 0,4%.
При этом в первом квартале этого года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года ВВП Латвии в сравнительных ценах согласно сезонным и календарным нескорректированным данным вырос на 0,6%.
В первом квартале 2023 года ВВП Латвии в фактических ценах составил 9,149 млрд евро.
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на общее изменение добавленной стоимости (увеличение на 0,7%) повлиял рост в сфере услуг на 1,2% и снижение в обрабатывающей промышленности на 0,1%.
Рост в сельскохозяйственном секторе составил 1,8%, в том числе в производстве продукции растениеводства - 3,8%, продукции животноводства - 0,6%. Также наблюдался рост в рыбном хозяйстве - на 9,4%, а в лесном хозяйстве и лесоразработке - на 6,9%.
Третий квартал подряд наблюдается снижение в обрабатывающей промышленности - на 4,3%. На это повлияло падение в крупнейшем секторе обрабатывающей промышленности - производстве древесины и изделий из дерева на 11,1%.
С другой стороны, в других важных отраслях обрабатывающей промышленности наблюдались иные тенденции, в том числе в производстве продуктов питания был рост на 5,3%, в производстве электрооборудования - на 18,4%, в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 55,8%. Снижение произошло в производстве неметаллических минеральных продуктов - на 19,3%, производстве химических продуктов - на 24,9%, производстве готовых металлических изделий - на 10% и производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 6,3%.
Несмотря на рост в 6% в отрасли водоснабжения и канализации, в других отраслях произошло падение на 4,5%, что связано со снижением на 8,2% в снабжении электричеством, газом, отоплении и кондиционировании воздуха, а также в добывающей промышленности и разработке карьеров на 25,3%.
После длительного периода спада показателей значительный рост - на 17% - зафиксирован в строительстве. Строительство зданий увеличилось на 25,2%, инженерно-строительных работ - на 6,3%, специализированных строительных работ - на 13,1%.
В сфере торговли снижение составило 10,3%, на что существенно повлияло падение оптовой торговли на 27,3%. Положительный вклад в развитие торговли внес рост на 22,7% в сфере торговли и ремонта автомобилей и мотоциклов. Розничная торговля снизилась на 1,4%. В торговле продуктами питания зарегистрировано снижение на 5,5%, в торговле непродовольственными товарами - рост на 0,9%.
Снижение на 4,7% в секторе транспорта и хранения связано со спадом в наземном и трубопроводном транспорте на 5,7%, водном транспорте - на 4%, складской и транспортно-вспомогательной деятельности - на 6,2%, в работе почты и курьеров - на 3,5%. В авиатранспорте был рост на 66,2%.
Наибольшее положительное влияние на рост общей добавленной стоимости оказало увеличение объемов в отрасли информации и связи на 12,2%, чему способствовало увеличение объема информационных услуг на 14%, а также в компьютерном программировании и консалтинге на 19%, при этом снижение на 0,7% произошло в сфере телекоммуникационных услуг.
Спад в секторе финансов и страхования составил 3,9%, рост в секторе профессиональных, научно-технических услуг - 2,6%.
В первом квартале 2023 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года общие расходы домашних хозяйств увеличились на 0,4%. Расходы на продукты питания снизились на 5,1%.
Расходы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 15,5%, на что в основном повлияла относительно теплая зима. Значительно выросли расходы домашних хозяйств на отдых и культуру, где прирост составил 14,1%, а расходы на ресторанные и гостиничные услуги выросли на 18%.
Расходы домохозяйств на транспорт (общественный транспорт, покупка и эксплуатация транспортных средств) увеличились на 6,7%.
Расходы правительства на конечное потребление выросли на 6,9%.
Инвестиции в брутто-капитал выросли на 11,3%, в том числе инвестиции в жилье, другие здания и сооружения - на 17%. Инвестиции в машины и оборудование, включая транспортные средства, увеличились на 4,9%, а инвестиции в продукты интеллектуальной собственности (исследования, программное обеспечение, базы данных, авторские права) - на 4,3%.
Объем экспорта товаров и услуг уменьшился на 0,7%, в том числе экспорт товаров - на 2,3%, а экспорт услуг увеличился на 4%. Основными статьями экспорта были древесина и изделия из дерева (кроме мебели), минеральные продукты, а также электроприборы и электрооборудование. В первом квартале 2023 года крупнейшими группами экспорта были транспортные и компьютерные услуги.
Импорт товаров и услуг увеличился на 3,1%, в том числе импорт товаров - на 0,1%, импорт услуг - на 19,1%.
В первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом 2022 года общая заработная плата работников увеличилась на 15,2%.
Наибольшее увеличение оплаты труда работников произошло в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - на 29,5%, оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов, в транспортно-складских услугах, услугах по размещению и питанию - на 18,5%, в отрасли финансов и страхования - на 18,3%. Зарплаты работников сферы услуг увеличились в среднем на 15,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.