Правительство выделило 3,1 млн евро на восстановление Украины

Как заявили в Министерстве иностранных дел, участие Латвии в восстановлении Украины основано на потребностях Украины, а также учитывает возможности Латвии и приоритетные направления сотрудничества.

С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала военное вторжение в Украину, Латвия является одним из самых активных сторонников Украины - общая поддержка Латвии превышает 1,24% валового внутреннего продукта.

Нанесенные Украине убытки измеряются миллиардами и продолжают расти - по оценке Всемирного банка, потери Украины достигают 135 миллиардов долларов США. Украина нуждается в быстрой и адекватной поддержке со стороны международных партнеров.

С начала российской агрессии в Украине в Черниговской области уничтожено более 20 000 объектов, более половины из которых - жилые дома. Также значительный ущерб нанесен объектам критической и социальной инфраструктуры.

Приоритетными направлениями реконструкции представители Черниговской области называют восстановление социальной инфраструктуры - детских садов, учреждений образования и здравоохранения - и восстановление жилья. Восстановление этих объектов будет способствовать возвращению жителей в область, а впоследствии восстановлению хозяйственной деятельности. Также важно способствовать доступности услуг и возобновлению бизнеса.

Принимая во внимание развитие ситуации в Украине и выявленные потребности, а также недавно созданную глобальную донорскую платформу для восстановления Украины под эгидой группы стран G7, для участия Латвии в восстановлении Украины в законе о государственном бюджете на 2023 год и о рамочном бюджете на 2023, 2024 и 2025 годы предусмотрено финансирование в размере 5,1 млн евро.