Чемпионат мира по хоккею в Риге принес экономике страны 44 млн евро

Во время чемпионата Ригу посетили 30 000 иностранных хоккейных болельщиков, в основном швейцарцы, чехи и словаки. Хотя матчи группы А проходили в Тампере (Финляндия), несколько сотен финских болельщиков также прибыли в Ригу.

"Во время чемпионата оборот предприятий увеличился в среднем на 30-50%. Бары и кафе с террасами также получили рекордную прибыль по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет",

- отметил председатель правления Латвийской ассоциации баров Оскар Икстенс.

С началом туристического сезона и крупными мероприятиями, которые прошли в Риге в мае - Рижским марафоном и чемпионатом мира по хоккею - значительно улучшились и показатели заполняемости гостиниц.

По предварительным данным, заполняемость крупнейших рижских гостиниц в мае была на 50% выше, чем в апреле, достигнув уровня до пандемии.

Чемпионат освещали более 150 зарубежных СМИ, прямая трансляция велась в более чем 70 странах.

Чемпионат мира по хоккею проходил в Риге и Тампере с 12 по 28 мая.