В Rīgas satiksme не хватает более 80 водителей автобусов

Глава компании Джинета Иннуса, сообщила, что когда трамвайное движение по мосту Браса будет восстановлено, это освободит несколько водителей автобусов, которые сейчас обеспечивают автобусное движение на закрытом трамвайном маршруте.

Чтобы удержать водителей, с 1 мая была повышена заработная плата для них и для работникам, которые следят за исправностью техники. Но зарплата все равно значительно отстает от заработной платы в других странах.

Поэтому водители автобусов предпочитают работать за границей. Есть водители, которые выбирают работать даже в Германии. Rīgas satiksme не может конкурировать с зарплатами в других странах.

В настоящее время водитель автобуса, работающий полный рабочий день, получает от 1100 до 1200 евро после уплаты налогов.

Предприятие будет стараться повышать зарплату, улучшать рабочую среду и применять другие меры, которые могут мотивировать сотрудников остаться работать в Rīgas satiksme.

Rīgas satiksme - предприятие, полностью принадлежащее Рижскому самоуправлению. В 2021 году компания работала с оборотом в 161,117 млн ​​евро, это на 7,1% меньше, чем в 2020 году. Но прибыль компании увеличилась в 3,1 раза и составила 3,049 млн евро.