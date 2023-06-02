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Кирсис: реформа билетов Rīgas satiksme дает результаты, привычки пассажиров меняются

rus.tvnet.lv/LETA
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Низкопольный трамвай
Низкопольный трамвай Фото: Edijs Pālens/LETA

По сравнению с моментом окончания пандемии Covid-19 количество пассажиров в общественном транспорте Rīgas satiksme удвоилось, сказал сегодня на пресс-конференции вице-мэр Риги Вилнис Кирсис.

Во время пандемии Covid-19 в отдельные рабочие дни фиксировалось менее 200 000 валидаций билетов за день.

С другой стороны, в настоящее время регистрируется более 400 000 поездок каждый рабочий день. Это означает, что пассажиры возвращаются к общественному транспорту, заключил Кирсис.

Он также сообщил, что проводившаяся в этом году реформа билетов постепенно дает результаты, и привычки пассажиров меняются.

В марте и апреле 2022 года было зафиксировано более 700 000 валидаций месячных билетов и более 1,3 млн валидаций разовых билетов, но уже в марте и апреле этого года две трети пассажиров пользовались месячными билетами, и за это время зафиксировано более 2,5 млн валидаций месячных билетов.

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