Мартинсонс подаст апелляцию в ЕСПЧ в связи с его арестом по делу о закупке Rīgas satiksme

В передаче говорится, что после ареста в конце 2018 года Мартинсонс четыре месяца находился под стражей. Считая задержание необоснованным, его адвокат Дидзис Вилемсонс обратится в ЕСПЧ, который принял дело к рассмотрению.

Уже сообщалось, что в декабре 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало бизнесмена Мариса Мартинсонса, тогдашнего руководителя Rīgas satiksme Леона Бемхенса и председателя закупочной комиссии Игоря Волкинштейна (впоследствии он умер во время следствия) и других. Обыски также прошли у вице-мэра Риги Андриса Америкса и мэра Нила Ушакова.

Под подозрение попали закупки Rīgas satiksme троллейбусов (125 троллейбусов за 131,6 млн евро), автобусов (175 автобусов за 75,8 млн евро) и трамваев (20 трамваев за 62,6 млн евро). Предварительные данные давали основания полагать, что вовлеченные стороны договорились удорожить контракты, чтобы выделить 5% на взятки.