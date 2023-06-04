Мартинсонс подаст апелляцию в ЕСПЧ в связи с его арестом по делу о закупке Rīgas satiksme

Бизнесмен Марис Мартинсонс подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с его арестом по делу о закупке транспортных средств SIA Rīgas satiksme, которое было закрыто Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в мае этого года, сообщает передача De facto.
В передаче говорится, что после ареста в конце 2018 года Мартинсонс четыре месяца находился под стражей. Считая задержание необоснованным, его адвокат Дидзис Вилемсонс обратится в ЕСПЧ, который принял дело к рассмотрению.
Уже сообщалось, что в декабре 2018 года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало бизнесмена Мариса Мартинсонса, тогдашнего руководителя Rīgas satiksme Леона Бемхенса и председателя закупочной комиссии Игоря Волкинштейна (впоследствии он умер во время следствия) и других. Обыски также прошли у вице-мэра Риги Андриса Америкса и мэра Нила Ушакова.
Под подозрение попали закупки Rīgas satiksme троллейбусов (125 троллейбусов за 131,6 млн евро), автобусов (175 автобусов за 75,8 млн евро) и трамваев (20 трамваев за 62,6 млн евро). Предварительные данные давали основания полагать, что вовлеченные стороны договорились удорожить контракты, чтобы выделить 5% на взятки.
В распоряжении KNAB имелись как изъятые при обыске вещественные доказательства, так и записи разговоров. Например, в одном из них Бемхенс указал Волкинштейну, что не нужно спешить с подписанием документов, так как не достигнуто соглашение по какому-то важному вопросу. В свою очередь, в другом разговоре в кафе на улице Валдемара Волкинштейн выслушал Мартинсонса, который объяснил, "какой будет схема".
Следователи предполагали, что дача взяток и легализация происходили в рамках двух разных схем. А поток денег, как говорят, организовал и контролировал Мартинсонс. В решении KNAB упоминается, что, скорее всего, часть взяток была произведена в марте 2015 года, когда около полумиллиона евро было переведено пяти различным компаниям в Китае.
Из документа KNAB следует, что вторая, так называемая новая схема, предусматривала создание в Латвии компании, которой платили деньги как за содержание трамваев, так и взятки. В начале 2018 года была создана компания Tram-Serviss. Его промежуточный совладелец, один из фигурантов дела, ныне покойный Александр Крячек, на допросе сказал, что фактически всеми закупками в Рижской думе руководил Мартинсонс.
Мартинонс отрицал связь с закупками Rīgas satiksme. Он признался, что знал некоторых причастных к делу людей. Например, они хорошие друзья с Бемхенсом, вместе отдыхают и их связывает баскетбол.
В последние годы не было никаких признаков того, что расследование KNAB продвигается вперед. Недавно KNAB опубликовал решение о прекращении уголовного дела в отношении всех причастных лиц.
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