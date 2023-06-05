В Австралии благодаря науке помиловали женщину, отсидевшую 20 лет за убийство четырех детей

При этом вещественных доказательств удушения или следов телесных повреждений детей предоставлено не было.

В результате Фолбигг осудили на основании косвенных доказательств: записей в ее дневниках, в которых говорилось, что материнство дается ей непросто и что она винит себя в смерти детей.

Впоследствии адвокаты Фолбигг инициировали несколько апелляций и новое расследование дела в 2019 году, но их результаты не вызвали сомнений в приговоре и даже придали больший вес косвенным доказательствам в первоначальном судебном процессе над Фолбигг.

Однако после нового расследования, которое возглавил судья в отставке Том Батерст, прокуратура признала, что ее понимание причин смерти детей изменилось.

Новое расследование

В этом расследовании эксперты предположили, что дневники были способом пережить случившееся для скорбящей матери, у которой почти не было поддержки, а также что все четверо детей вряд ли могли быть задушены без каких-либо физических следов.

Но основной причиной, заставившей прокуратуру изменить свои взгляды, стали выводы группы иммунологов. Они обнаружили у дочерей Фолбигг, Сары и Лоры, общую генетическую мутацию под названием CALM2 G114R, которая может вызвать внезапную остановку сердца.

Также были обнаружены доказательства того, что у ее сыновей, Калеба и Патрика была другая генетическая мутация, которую ученые связывают с внезапным началом эпилепсии у мышей.

Laura (left) and Patrick (right) Фото: EPA