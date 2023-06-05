СМИ: Дислоцированные в Латвии канадские солдаты вынуждены сами приобретать шлемы

Канадские военнослужащие сталкиваются в Латвии с нехваткой экипировки и техники - не хватает современных противотанковых орудий, систем по борьбе с беспилотниками и систем противовоздушной обороны особо малого радиуса действия.

Это недовольство еще больше усиливает прибытие сил союзников. Некоторые датские солдаты приехали с приобретенным в Канаде обмундированием, что делает их оборудованными лучше, чем канадские военнослужащие.

"В целом постыдно видеть такую разницу в выданной солдатам экипировке между нами и датчанами", - сказал сказал подполковник Джесси Ван Эйк.

Более трех десятилетий датчане использовали различное оружие канадского производства, в том числе винтовки C7 и карабины C8.

В письменном сообщении представитель Национального департамента обороны Канады Джессика Ламиранд сказала, что были осуществлены проекты по закупке, чтобы обеспечить солдат современными тактическими шлемами, жилетами, ботинками, водонепроницаемым снаряжением, головными уборами и рубашками

Департамент указал, что одежду планируется поставить в будущем году.