Скандальная закупка продуктов для НВС: выводы Госконтроля

Ревизоры отмечают, что минимальные требования, предъявляемые к претендентам, не дают уверенности в возможностях выполнения договора в соответствии с потребностями заказчика. Закупочной комиссией не были предусмотрены требования к претендентам по производственной мощности, которые доказали бы их возможности оказывать предусмотренную масштабную логистическую услугу.

По мнению аудиторов, на основании заключенного договора в настоящее время продукты питания поставляются НВС с нарушением закона о государственных закупках и закона о предотвращении разбазаривания средств публичного лица. Поскольку расходы на логистику не составляют наибольшую финансовую часть договора и значительно ниже предусмотренных договором затрат на поставку продуктов питания, то основным предметом договора является поставка продуктов питания, а не логистическая услуга. При этом поставки продуктов питания не оценивались с точки зрения экономической выгоды.

Закупочная комиссия предусмотрела разработку электронной платформы в рамках логистической услуги. Разработка подобного цифрового инструмента не предусмотрена ни в одном документе планирования Минобороны и НВС и не оценивалась в контексте системы обеспечения.

Победителю конкурса по договору были делегированы задачи, типичные для государственных чиновников, например, право проведения ценовых опросов.

Хотя в договоре оговаривается, что поставщик услуг ищет как можно больше поставщиков, обеспечивая как можно большую конкуренцию для получения самой низкой цены, вознаграждение за оказание логистической услуги находится в прямой зависимости от стоимости доставленных пищевых продуктов.