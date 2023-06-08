Инфографика ⟩ Годовая инфляция снизилась: на какие товары и услуги цены изменились сильнее всего?

Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 6,5%. С 1 мая прекратили действовать инструменты государственной поддержки по компенсации роста цен на энергоресурсы, поэтому цены на электроэнергию выросли в среднем на 28%, а тепловая энергия подорожала в среднем на 8,4%. Также подорожали услуги водоснабжения, вывоза мусора и канализации. С другой стороны, природный газ за месяц подешевел в среднем на 26,6%. Цена на твердое топливо также снизилась.

В группе товаров для дома цены выросли в среднем на 1,3%, в группе здравоохранения - на 1%, в том числе подорожали услуги медицинских специалистов и фармацевтическая продукция.

Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подешевели на 2,3%, на что во многом повлияло падение цен на топливо на 5,2%. В том числе дизельное топливо подешевело на 7%, бензин - на 3,5%, автогаз - на 1,4%. Запчасти и аксессуары для личного автотранспорта подешевели, а цены на техосмотр автомобилей выросли.

Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги за месяц увеличился на 4,1%. Во время чемпионата мира по хоккею гостиничные услуги подорожали в среднем на 32,2%. Также выросли цены на услуги ресторанов и кафе.