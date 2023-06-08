Инфографика ⟩ Годовая инфляция снизилась: на какие товары и услуги цены изменились сильнее всего?

В мае этого года по сравнению с апрелем потребительские цены в Латвии выросли на 1,2%, а за год - в мае этого года по сравнению с маем 2022 года - выросли на 12,1%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 15,1%. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
При этом средний за 12 месяцев уровень потребительских цен по сравнению с предыдущими 12 месяцами в мае вырос на 19,5%.
В мае по сравнению с апрелем наиболее существенное влияние на изменение уровня цен оказали товары и услуги, связанные с жильем (+1,2 п.п.), ресторанно-гостиничные услуги (+0,1 п.п.), группа различных товаров и услуг ( +0,1 п.п.), здравоохранение (+0,1 п.п.), а также товары и услуги, связанные с транспортом (-0,3 п.п.).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%.
Снизились цены на свежие овощи (-3,6%) и свежие фрукты (-1,3%). Под влиянием акций снизились цены на молочную продукцию (-2,7%), шоколад (-2,1%), мясо птицы (-1,1%), мясные продукты (-1,8%), макаронные изделия (-2,5%), свежую или охлажденную рыбу (-3,1%). С другой стороны, подорожали свинина (+4,2%) и яйца (+2,5%). По окончании акций выросли цены на сыр и творог (+1,6%), молоко (+2,3%), фруктовые и овощные соки (+2,5%), картофель (+3%), вяленое, соленое или копченое мясо (+0,4%), а также на растительное масло (+2,6%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за месяц увеличился на 0,5%. Алкогольные напитки в течение месяца подорожали на +0,7% в основном из-за окончания акций на пиво и вино. Табачные изделия подорожали в среднем на 0,2%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за месяц вырос на 6,5%. С 1 мая прекратили действовать инструменты государственной поддержки по компенсации роста цен на энергоресурсы, поэтому цены на электроэнергию выросли в среднем на 28%, а тепловая энергия подорожала в среднем на 8,4%. Также подорожали услуги водоснабжения, вывоза мусора и канализации. С другой стороны, природный газ за месяц подешевел в среднем на 26,6%. Цена на твердое топливо также снизилась.
В группе товаров для дома цены выросли в среднем на 1,3%, в группе здравоохранения - на 1%, в том числе подорожали услуги медицинских специалистов и фармацевтическая продукция.
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подешевели на 2,3%, на что во многом повлияло падение цен на топливо на 5,2%. В том числе дизельное топливо подешевело на 7%, бензин - на 3,5%, автогаз - на 1,4%. Запчасти и аксессуары для личного автотранспорта подешевели, а цены на техосмотр автомобилей выросли.
Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги за месяц увеличился на 4,1%. Во время чемпионата мира по хоккею гостиничные услуги подорожали в среднем на 32,2%. Также выросли цены на услуги ресторанов и кафе.
В группе различных товаров и услуг цены за месяц выросли на 2,2%, в других группах потребления наиболее значительный рост цен в течение месяца был на одежду и художественную литературу. С другой стороны, цены упали на корм для животных, обувь и цветы.
Наибольшее влияние на изменения потребительских цен в мае 2023 года по сравнению с маем 2002-го оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+4,6 п.п.), товары и услуги, связанные с жильем (+4,4 п.п.), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (+0,7 п.п.), группа прочих товаров и услуг (+0,7 п.п.), а также товары и услуги, связанные с транспортом (-1,1 п.п.).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год выросли на 17,9%.
Существенно подорожали хлеб (+33,5%), кондитерские изделия (+18,7%), мука и крупы (+8,3%). Дороже стали вяленое, соленое или копченое мясо (+17,7%), свинина (+12,7%) и мясные продукты (+10,2%). Подорожали сыр и творог (+13,5%), яйца (+22,3%), молочные продукты (+7,1%), молоко (+8,6%), йогурт (+9,4%). За год выросли цены на свежие овощи (+28,6%), кофе (+26,3%), свежие фрукты (+16,6%), сахар (+59,7%), мороженое (+25,8%), фруктовые и овощные соки ( +24,8%), шоколад (+14,6%), консервированная или переработанная рыба и морепродукты (+20,4%), соусы и приправы (+38%), а также прохладительные напитки (+26,6%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год увеличился на 8,6%. Цены на алкогольные напитки выросли на 9,2%, подорожали пиво, крепкие напитки и вино. Цены на табачные изделия за год выросли в среднем на 7,4%.
Средний уровень цен на товары и услуги, связанные с жильем, за год увеличился на 24,8%. В течение года наиболее значительный рост цен был на тепловую энергию (+50,4%) и электроэнергию (+25,2%). Подорожали твердое топливо, природный газ, услуги водоснабжения, канализации, услуги по эксплуатации и ремонту жилья, материалы для содержания и ремонта жилья, а также вывоз мусора.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год увеличился на 10,4%. В течение года подорожали фармацевтические товары, услуги врачей-специалистов, стоматологические услуги.
Цены на товары и услуги, связанные с транспортом, за год снизились на 7,7%, что в основном было обусловлено падением цен на топливо на 19,3%. В том числе дизельное топливо подешевело на 24,2%, бензин - на 14,7%, автогаз - на 5,5%. С другой стороны, выросли цены на техническое обслуживание и ремонт личного автотранспорта, пассажирские перевозки автомобильным транспортом, а также пассажирские авиаперевозки.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, выросли за год на 11,4% за счет удорожания кормов для домашних животных, услуг досуга и спорта, абонентской платы за телевидение, цветов, газет и журналов, канцтоваров и принадлежностей для рисования, комплексных услуг досуга.
Средний уровень цен на ресторанно-гостиничные услуги за год увеличился на 17,4%. Дороже стали услуги общественного питания, в том числе услуги ресторанов и кафе - на 13,2%, услуги столовых - на 16% и услуги быстрого питания - на 17,3%. Гостиничные услуги также подорожали в течение года.
В группе различных товаров и услуг цены за год выросли на 14,2%, на что существенное влияние оказал рост цен на средства личной гигиены и косметику. Дороже стали услуги парикмахеров и салонов красоты, стоимость пребывания в домах престарелых, страхование автотранспортных средств.
В остальных группах потребления наиболее значительный рост цен в течение года наблюдался на услуги связи, товары для уборки и ухода за домом, одежду.
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