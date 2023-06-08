Урожай в Латвии может сократиться на треть

Гунтис Гутманис, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО), заявил, что, несмотря на небольшие различия между регионами, ситуация в настоящее время "драматическая". В Видземе и Риге был минимальный дождь, что не оказало существенного влияния на ситуацию на полях, а в Курземе дождя не было уже два месяца, и от жары поля покрылись пылью. Посеянные яровые культуры не взошли, кукуруза и люцерна вымерзли из-за морозов.

По его словам, фермеры начинают рассматривать возможность орошения полей, но в Латвии этого ранее не делалось и потребует значительных затрат.

Гутманис добавил, что латвийские фермеры умеют производить качественное продовольственное зерно, и большая его часть идет на экспорт, а кормовое зерно более низкого качества импортируется. Для аграриев важно, чтобы биржевые цены на зерно росли, а малые объемы урожая и низкие цены ударят по производителям.

Представитель Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе сказала, что засуха накрыла всю Европу, и уже сейчас ясно, что рекордных урожаев в этом году не будет. В то же время ситуация не настолько плоха, чтобы "бить тревогу".

Гулбе указала, что неурожай затронет несколько групп товаров, так как зерно является кормом для животных, что дополнительно влияет на цены на мясо, молоко и яйца.