Исследование: изменение климата усилило турбулентность

"Из-за турбулентности полеты становятся более ухабистыми и могут быть опасными. Авиакомпаниям нужно подумать, как они будут справляться с растущей турбулентностью, поскольку только в США она ежегодно обходится отрасли в 150-500 млн долларов", - заявил соавтор исследования Марк Проссер.

Из-за изменения климата ускоряются высотные струйные течения - поэтому растет продолжительность полета. Также из-за потепления воздуха лайнер может нести меньший вес. Чтобы избежать травм из-за турбулентности, пассажирам советуют быть пристегнутыми на протяжении всего перелета.

Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, показало, что в типичной точке над северной Атлантикой - одном из самых занятых маршрутов полетов в мире - общая годовая продолжительность сильной турбулентности увеличилась на 55% с 17,7 часов в 1979 году до 27,4 часов в 2020 году. Умеренная турбулентность увеличилась на 37% с 70,0 до 96,1 часов, а легкая турбулентность увеличилась на 17% с 466,5 до 546,8 часов.

Авторы исследования отметили, что хотя в США и северной части Атлантического океана наблюдался наибольший рост, на других оживленных маршрутах полетов над Европой, Ближним Востоком и южной частью Атлантического океана также зафиксирован значительный рост турбулентности.