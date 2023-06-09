У Латвии неадекватные расходы на пособия после пандемии

Правда, за последние пару лет средний показатель расходов всех правительств в процентах от ВВП увеличился примерно на один процентный пункт.

Средний показатель по ОЭСР в процентах от ВВП составлял 20,1% в 2019 году и 21,1% в 2022 году. В случае с Латвией показатель за 2019 год составляет 16,5% ВВП, а за 2022 год - 19,7% ВВП, что намного выше среднего изменения.

Латвия потратила 3,2% ВВП на социальную поддержку во время пандемии.

Следует добавить, что мы неизбежно вернемся к ситуации 2019 года, поскольку во время пандемии государство заимствовало большую часть средств для социальной поддержки на внешних рынках. Латвия и Литва - фактически единственные страны, которые сохранили социальную поддержку в 2022 году на уровне 2021 года, хотя она должна быть снижена.

Это около 3% ВВП по сравнению с 2019 годом, что в абсолютном выражении означает около 1,2 млрд евро в 2022 году. Возникает резонный вопрос о расходах на социальную поддержку - не укоренились ли они в качестве постоянных расходов, хотя национальная экономика и не тянет их, не затрагивая другие отрасли.

В 2019 году, по данным ОЭСР, Латвия занимала последнее место в Европейском союзе по размеру социальных расходов на душу населения.