Что происходит с ценами на продукты?

Хотя прозвучали комментарии, что рост цен на продукты уменьшится, реальность этому не соответствует. Недовольство повышением цен звучит не только среди потребителей, но и в политической среде, сообщает передача TV3 Ziņas.
Аналитики народного хозяйства недооценивают устойчивость пищевой инфляции, которая сильнее, чем можно объяснить экономически измеримыми величинами.
Экономист Дайнис Гашпуйтис отметил, что есть желание переложить рост цен на плечи потребителя, а не искать решение в цепи доставки.
Министр земледелия также не скрывает, что причина плана закрывать супермаркеты по воскресеньям заключается, в том числе, и для того, чтобы сделать давление на торговцев.
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