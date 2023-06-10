Что происходит с ценами на продукты?

Аналитики народного хозяйства недооценивают устойчивость пищевой инфляции, которая сильнее, чем можно объяснить экономически измеримыми величинами.

Экономист Дайнис Гашпуйтис отметил, что есть желание переложить рост цен на плечи потребителя, а не искать решение в цепи доставки.

Министр земледелия также не скрывает, что причина плана закрывать супермаркеты по воскресеньям заключается, в том числе, и для того, чтобы сделать давление на торговцев.

Подробнее смотрите в сюжете!