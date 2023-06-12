Вт, 13.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

В декабре 2024 года выходные могут продлиться почти неделю

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Бенгальский огонь
Бенгальский огонь Фото: Pixabay

Во вторник, 13 июня, правительство рассмотрит проект распоряжения о переносе двух рабочих дней в декабре 2024 года, в результате чего на предпраздничную неделю следующего года будут запланированы выходные длиной почти в неделю, следует из повестки дня правительства.

Проектом приказа предусмотрено перенести рабочий день 23 декабря 2024 года, выпадающий между воскресеньем и праздничным днем 24 декабря, на субботу - 14 декабря, а рабочий день 30 декабря, который выпадает между воскресеньем и праздничным днем 31 декабря, перенести на субботу, 28 декабря.

Проект распоряжения коснется учреждений государственного управления, финансируемых из государственного бюджета, и их сотрудников, у которых установлена ​​фиксированная пятидневная рабочая неделя с понедельника по пятницу.

Проект приказа рекомендует всем муниципалитетам, коммерсантам и организациям при определении времени работы и отдыха соблюдать соответствующий перенос рабочих дней.

Проект распоряжения Кабинета министров "О переносе рабочих дней в 2024 году" разработан на основании части четвертой статьи 133 Закона о труде.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх