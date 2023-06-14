LVC потребует компенсации убытков от участников строительного картеля

Latvijas valsts ceļi (LVC) потребует возмещения ущерба у членов дорожно-строительного картеля, выявленного Советом по конкуренции (СК), сообщили агентству LETA в LVC.
Точные суммы взыскания станут известны после того, как LVC ознакомится с полным решением СК.
LVC является одним из крупнейших заказчиков дорожно-строительных работ и тесно сотрудничает с Бюро по надзору за закупками (БНЗ) в совершенствовании системы закупок, а также учитывает рекомендации СК в сфере конкуренции. Благодаря постоянной работе по совершенствованию системы закупок с 2018 года конкуренция в закупках дорожно-строительных работ LVC увеличилась вдвое. Если в 2018 году на одну закупку приходилось в среднем 2,11 претендента, то в 2022 году уже 4,07.
Наряду со значительной конкуренцией в последние годы наблюдалось и снижение цен. Например, в прошлом году образовалась экономия в размере почти 11 млн евро, что позволило пересмотреть договорные цены по уже заключенным договорам.
С учетом решения СК LVC вновь проведет консультации с БНЗ и СК по дальнейшему совершенствованию системы закупок и по будущему участию членов картеля в закупках LVC.
Как сообщалось, СК за предполагаемое участие в дорожно-строительном картеле оштрафовал три предприятия - A.C.B, Ceļu pārvalde, которое в настоящее время проходит процедуру правовой защиты, и находящееся в процессе ликвидации Strabag, сообщил на пресс-конференции председатель СК Юрис Гайкис.
Общая сумма штрафа по делу о картельном сговоре в сфере дорожного строительства составила 4 451 649,77 евро.
СК выявил наличие запрещенного соглашения предприятий в публичных закупках по строительству дорог и автомагистралей, организованных ГООО "Latvijas valsts ceļi".
A.C.B оштрафовано на 2 920 157,18 евро, Ceļu pārvalde - на 1 026 958,61 евро, Strabag - на 504 533,98 евро.
СК выявил семь закупок, в рамках которых были заключены запрещенные соглашения, а их общая сумма составляла 24 762 272,11 евро. Закупки охватывали дорожные работы в окрестностях Риги, Цесиса, Огре, Тукумса, Яунелгавы и других населенных пунктов. Стоимость работ по самому маленькому проекту составляла чуть более 1 млн евро, а по самому крупному - более 8 млн евро. Кроме того, 43% всех закупок предусматривали софинансирование из средств Европейского союза.
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