LVC потребует компенсации убытков от участников строительного картеля

Точные суммы взыскания станут известны после того, как LVC ознакомится с полным решением СК.

LVC является одним из крупнейших заказчиков дорожно-строительных работ и тесно сотрудничает с Бюро по надзору за закупками (БНЗ) в совершенствовании системы закупок, а также учитывает рекомендации СК в сфере конкуренции. Благодаря постоянной работе по совершенствованию системы закупок с 2018 года конкуренция в закупках дорожно-строительных работ LVC увеличилась вдвое. Если в 2018 году на одну закупку приходилось в среднем 2,11 претендента, то в 2022 году уже 4,07.

Наряду со значительной конкуренцией в последние годы наблюдалось и снижение цен. Например, в прошлом году образовалась экономия в размере почти 11 млн евро, что позволило пересмотреть договорные цены по уже заключенным договорам.

С учетом решения СК LVC вновь проведет консультации с БНЗ и СК по дальнейшему совершенствованию системы закупок и по будущему участию членов картеля в закупках LVC.