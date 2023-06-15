Фото ⟩ Восточная сказка, золотое кольцо весом 58 кг и секретный уголок на Канарах

Недавно эксперт по путешествиям, телеведущая и продюсер Елена Грицук открыла летний сезон путешествий в тревел-шоу "Едем К Вам" на телеканале ТВ3+. Своими впечатлениями от поездок в Узбекистан, Дубай и на один из самых маленьких островов Канарского архипелага, а также красочными фото Елена поделилась с RUS TVNET.
Дальнейшее повествование – от лица самой Елены Грицук.
Я всегда любила много путешествовать. Каждый раз думала, а куда бы мне еще съездить, что посмотреть. На мой взгляд, именно путешествия открывают вам дорогу в мир других наций, культуры, традиций. Каким бы ни было ваше путешествие, какую бы страну вы ни выбрали, вы всегда вернетесь наполненным и обновленным. К выбору стран для нового сезона я подошла очень ответственно, хотелось показать зрителям что-то особенное, открыть новые направления!
Удивительная солнечная страна с многовековой историей – Узбекистан! Я до сих пор нахожусь под впечатлением от путешествия в эту страну. Восточное гостеприимство, невероятная архитектура времен Великого шелкового пути, богатая история городов, расписные медресе – все это заставляет окунуться в настоящую восточную сказку и почувствовать себя героем "Тысячи и одной ночи".
Знакомство с Узбекистаном мы начали со столицы – города Ташкента. Здесь мы вдоволь насладились вкуснейшей узбекской кухней, побывав в знаменитом Центре Плова, а также прошлись по ресторанам национальной кухни, побывали на самом древнем рынке Чорсу, где мне предложили испечь национальную лепешку, которую я нечаянно спалила. Также мы ознакомились с достопримечательностями столицы, прогулялись и по махалле Старого города, где можно было увидеть настоящую жизнь простого узбекского народа, узнать о его традициях.
Далее мы отправились в Самарканд и Бухару! Это стало для меня настоящей находкой, где реальность превзошла все ожидания! Центральная площадь Регистан в центре Самарканда – это настоящая жемчужина Востока! Такой красоты я не видела давно! А сколько легенд и историй связано с этим городом и его известным правителем Амиром Тимуром. Еще одно место must see – это комплекс Биби Ханым. Исторические мечети, сохранившиеся до наших дней, а также красивая история любви Амира Тимура и его любимой жены Биби Ханым, в честь которой и назван этот комплекс.
Когда попадаешь в Бухару, сердце начинает биться сильнее, ведь это настоящий оазис посреди пустыни. Летняя и зимняя резиденции арабских правителей, самый известный минарет в Узбекистане, красивейший восточный базар, где можно купить настоящий шелк, изделия из серебра и золота, узбекскую посуду, ковры из настоящих шелковых нитей, цена которых достигает 250 000 долларов, и многое другое.
Следующим направлением стал Дубай! Этот эмират сейчас у всех на слуху – попадая в этот город, тебе кажется, что ты оказался в будущем! Множество высоток, в том числе и известная на весь мир Burj Khalifa! Говорят, что здесь новые высотные здания появляются как грибы, очень быстро! Мне удалось насладиться лучшим видом на Дубай и увидеть его с высоты птичьего полета в Sky Views Observatory. Помимо потрясающего вида, здесь можно скатиться со стеклянной горки с 53-го на 52-й этаж, а также пройтись по стеклянному полу, а для самых смелых - прогулка по краю высотного здания!
Так как я не боюсь высоты, то я с радостью прошлась по самому краю и еще покаталась на канатах – это поистине незабываемое впечатление на всю жизнь! Также мы решили сходить в Музей будущего, где каждый может пообщаться с роботом по имени Айя и увидеть робопса, а также представить, как будет выглядеть Дубай в 2071 году, прокатившись на космическом лифте в будущее!
Я решила не только пожить в будущем, но и ознакомиться с наследием Дубая, отправившись в Старый город на Золотой рынок. Здесь я нашла самое большое в мире золотое кольцо, внесенное в Книгу рекордов Гиннесса, весом 58 кг! И, конечно же, захотела почувствовать себя женой шейха, примерив золотые украшения на сумму в 650 тысяч долларов. Самые вкусные финики, которые я пробовала в жизни, тоже оказались в Дубае! Еще один из самых незабываемых моментов – это путешествие в пустыню Дубая Руб-эль-Хали! Красивейшие и дружелюбные верблюды, поездка на ретро Land Rover 1954 года, лагерь бедуинов со вкуснейшим ужином и настоящее звездное небо посреди пустыни!
Также в Дубае мне удалось заснять и немного гламурной жизни, пройдясь по одному из самых известных торговых центров в мире – Dubai Mall, а также искупаться в Арабском заливе с видом на Burj Al Arab и поужинать в модных ресторанах города. Все это вы сможете увидеть в тревел-шоу "Едем К Вам" уже в эту субботу в 9 утра!
Сейчас лето, а значит пора отправляться и к Атлантическому океану на Канарские острова! Вместе с тревел-шоу мы отправились в секретный уголок Европы на остров Ла-Гомера. Этот остров посещает всего 1% туристов, которые приезжают на Канарские острова, а зря! Ведь средняя температура здесь зимой и летом примерно 24 градуса. Этот остров также идеально подойдет для любителей хайкинга, ведь здесь не только высокие горы, но и удивительный лес – заповедник, словно из фильма «Аватар». Этот лес и его растения охраняются организацией ЮНЕСКО.
Я очень люблю отдых у океана, а когда можно отправиться на лодке на прогулку. Где увидишь настоящих дельфинов – это вообще кайф! В окрестностях Ла-Гомеры очень много дружелюбных дельфинов и небольших китов, которые с удовольствием подплывают близко к лодке для знакомства с туристами.
О свежайшем тунце, мидиях, креветках, различной белой рыбе и кальмарах я до сих пор вспоминаю и глотаю слюнки, ведь это так вкусно! А еще на Ла-Гомере производят очень вкусное вино. Для меня гомерское белое вино стало настоящим откровением! Настолько яркий фруктовый вкус с цветочными нотками... Пришлось прикупить несколько бутылочек с собой.
Сейчас я уже пакую чемоданы и собираюсь открывать новые интересные направления для путешествий, после чего с удовольствием продолжу делиться со зрителями своими впечатлениями в тревел-шоу "Едем К Вам"!
До встречи в эфире!
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