Фото ⟩ Восточная сказка, золотое кольцо весом 58 кг и секретный уголок на Канарах

Так как я не боюсь высоты, то я с радостью прошлась по самому краю и еще покаталась на канатах – это поистине незабываемое впечатление на всю жизнь! Также мы решили сходить в Музей будущего, где каждый может пообщаться с роботом по имени Айя и увидеть робопса, а также представить, как будет выглядеть Дубай в 2071 году, прокатившись на космическом лифте в будущее!

Фото: Улдис Лагановских/ из личного архива Елены Грицук

Я решила не только пожить в будущем, но и ознакомиться с наследием Дубая, отправившись в Старый город на Золотой рынок. Здесь я нашла самое большое в мире золотое кольцо, внесенное в Книгу рекордов Гиннесса, весом 58 кг! И, конечно же, захотела почувствовать себя женой шейха, примерив золотые украшения на сумму в 650 тысяч долларов. Самые вкусные финики, которые я пробовала в жизни, тоже оказались в Дубае! Еще один из самых незабываемых моментов – это путешествие в пустыню Дубая Руб-эль-Хали! Красивейшие и дружелюбные верблюды, поездка на ретро Land Rover 1954 года, лагерь бедуинов со вкуснейшим ужином и настоящее звездное небо посреди пустыни!