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Жителям Латвии массово рассылают мошеннические сообщения о якобы недоставленной посылке

TVNET rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš

Структура по реагированию на инциденты в сфере информационной безопасности Cert.lv предупреждает людей об СМС-сообщениях, рассылаемых мошенниками.

В распространенном в соцсетях сообщении специалисты указывают, что жители продолжают массово получать мошеннические СМС, предупреждающие о недоставленной посылке или призывающие растаможить товар.

"Цель мошенников - украсть данные расчетных карт. В распоряжении структуры есть информация о по меньшей мере 50 пострадавших, которые ввели свои данные в рамках конкретной кампании", - отмечает учреждение.

Жителей призывают быть особенно бдительными, ничего не делать в спешке или за рулем и усиленно обращать внимание на детали в запросах информации, в которых требуются личные данные или финансовая информация.

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