Жителям Латвии массово рассылают мошеннические сообщения о якобы недоставленной посылке

‼️Uzmanību! Iedzīvotāji masveidā turpina saņemt krāpnieciskas SMS, kas brīdina par nepiegādātu sūtījumu vai aicina preci atmuitot. Krāpnieku mērķis – nozagt norēķinu karšu datus. https://t.co/8nnjFn0FCn rīcībā ir informācija par vismaz 50 cietušajiem. pic.twitter.com/Q12k9AvaV4 — CERT (@certlv) June 13, 2023

В распространенном в соцсетях сообщении специалисты указывают, что жители продолжают массово получать мошеннические СМС, предупреждающие о недоставленной посылке или призывающие растаможить товар.

"Цель мошенников - украсть данные расчетных карт. В распоряжении структуры есть информация о по меньшей мере 50 пострадавших, которые ввели свои данные в рамках конкретной кампании", - отмечает учреждение.

Жителей призывают быть особенно бдительными, ничего не делать в спешке или за рулем и усиленно обращать внимание на детали в запросах информации, в которых требуются личные данные или финансовая информация.