Министр: Латвия недалека от объявления чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве

Латвия недалека от объявления чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве, заявил в интервью Латвийскому радио министр земледелия Дидзис Шмитс.
"К сожалению, мы недалеки [от объявления чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве]", - сказал министр, добавив, что в среду, 14 июня, состоялось заседание совета по кризисному управлению, на котором обсуждались необходимые меры, но решение об объявлении чрезвычайной ситуации пока не принято.
По словам министра, прежде чем объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, необходимо понять, что это даст. Общая ситуация в сельском хозяйстве в этом году по ряду причин такова, какой не было уже очень много лет.
Шмитс отметил, что польские фермеры уже сейчас в больших количествах покупают сено в Латвии. "Одной из мер может стать ограничение этих продаж, так как в какой-то момент у нас самих может закончиться корм, но пока до этого не дошло, потому что ситуация еще не настолько критическая", - сказал министр.
На западе Литвы чрезвычайная ситуация в связи с засухой объявлена уже в трех регионах и ожидается, что правительство компенсирует местным фермерам потери.
"Крестьянский сейм": из-за засухи фермеры просят правительство объявить чрезвычайную ситуацию
Фермеры призывают правительство объявить чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве из-за засухи, сообщила в программе Rīta Panorāma на Латвийском телевидении заместитель председателя общества "Крестьянский сейм" Майра Дзелзкалея-Бурмистре.
Она отметила, что в этом году по всей Латвии стоит небывалая засуха, от которой пострадали все отрасли сельского хозяйства, в том числе, например, не отрастает скошенная трава и очень быстро гибнут посевы зерновых.
По словам представителя "Крестьянского сейма", потери фермеров исчисляются сотнями миллионов евро, например,
урожай зерновых, крупнейшего сельскохозяйственного экспортного товара, уже потерян на 50%.
В такой ситуации фермеры не смогут покрыть вложения этого года, не говоря уже о том, что придется брать кредиты, чтобы засеять поля в следующем году, добавила Дзелзкалея-Бурмистре.
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