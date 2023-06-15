Министр: Латвия недалека от объявления чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве

"К сожалению, мы недалеки [от объявления чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве]", - сказал министр, добавив, что в среду, 14 июня, состоялось заседание совета по кризисному управлению, на котором обсуждались необходимые меры, но решение об объявлении чрезвычайной ситуации пока не принято.

По словам министра, прежде чем объявлять чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве, необходимо понять, что это даст. Общая ситуация в сельском хозяйстве в этом году по ряду причин такова, какой не было уже очень много лет.

Шмитс отметил, что польские фермеры уже сейчас в больших количествах покупают сено в Латвии. "Одной из мер может стать ограничение этих продаж, так как в какой-то момент у нас самих может закончиться корм, но пока до этого не дошло, потому что ситуация еще не настолько критическая", - сказал министр.

На западе Литвы чрезвычайная ситуация в связи с засухой объявлена уже в трех регионах и ожидается, что правительство компенсирует местным фермерам потери.