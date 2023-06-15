Столтенберг: ничто не указывает, что Путин стремится к миру или переговорам

"Мы не видим ничего, что указывало бы на то, что президент Путин и Россия действительно готовятся к миру или к каким-либо реальным переговорам", - заявил генсек альянса на брифинге перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Также мы знаем, что чем успешнее будет украинское контрнаступление, тем больше вероятность того, что в определенный момент президент Путин поймет, что он не может выиграть эту войну на поле боя, и ему придется сесть "за стол переговоров", - заявил Столтенберг.

Однако он подчеркнул, что для справедливого и прочного мир нужно поддерживать Украину, так как это единственный способ освободить оккупированные территории и дать Москве ясно понять, что российские войска не смогут победить на поле боя.

Ранее Столтенберг заявлял, что говорить о том, что украинское контрнаступление является поворотным моментом в войне, начатой ​​Россией, преждевременно.

По информации CNN, президент США Джо Байден настаивает на вступлении Украины в НАТО.

В середине июля ожидается саммит НАТО в Вильнюсе, где одним из главных вопросов будет принятие Украины в альянс.