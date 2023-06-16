Более трети жителей Эстонии получают дополнительный доход: какие способы заработка самые популярные?

Результаты опроса*, проведенного Институтом финансов, показывают, что 68 процентов жителей Эстонии в прошлом году занимались подработкой или думали о дополнительном заработке.

По сравнению с 2020 годом количество людей, зарабатывающих дополнительные деньги, увеличилось на пять процентов. Наиболее популярными способами дополнительного заработка являются фриланс и предоставление услуг. К ним относятся веб-дизайн, переводы, фотография, уход за детьми или консультирование.

Среди тех, кто получает доход в дополнение к основной работе, 47 процентов за последний месяц заработали до 200 евро, 32 процента - от 200 до 800 евро и более девяти процентов - свыше 800 евро. Большинство из них занимаются дополнительной работой более двух лет, а 11 процентов начали так работать в последние несколько месяцев.

Среди тех, кто в настоящее время не подрабатывает, 30 процентов были бы в этом заинтересованы. Что касается профессий, где подработка наиболее распространена, это менеджеры (41 процент) и неквалифицированные рабочие (42 процента). Если сравнивать доходы, то больше в дополнительной работе заинтересованы те, чей чистый доход составляет от 1500 до 1700 евро.