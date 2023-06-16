В SPKC рассказали о новых штаммах и рисках распространения Covid-19

Данные SPKC свидетельствуют, что с 29 мая по 11 июня было зарегистрировано 118 новых случаев заражения Covid-19, или 59 случаев в неделю.

С 15 мая по 11 июня было проведено 1715 тестов на Covid-19, из них 247 положительных. Больше всего новых случаев Covid-19 за неделю было выявлено в период с 15 по 21 мая, когда был зафиксирован 71 случай.

Хотя это на 5,9% больше, чем в период с 8 по 14 мая, прослеживается общая тенденция к снижению числа новых случаев Covid-19, при этом не превышается порог в 60 новых случаев.

Снижается и число смертей среди пациентов с Covid-19. С 15 по 21 мая зарегистрировано восемь смертей, с 22 по 28 мая - шесть, в первой половине июня - три умерших.

В период с 29 мая по 15 июня из стационаров, включенных в мониторинг, поступила информация о 167 госпитализированных пациентах с инфекцией Covid-19. Больше всего госпитализированных было в период с 12 по 15 июня - 73 пациента.

Хотя распространение вируса, вызывающего заболевание Covid-19, продолжает снижаться, SPKC призывает не забывать о необходимости частого мытья рук, регулярного проветривания и влажной уборки помещений.

Специалисты SPKC рекомендуют употреблять здоровую пищу, которая поможет укрепить иммунитет, а также продлить время пребывания на свежем воздухе - гулять и заниматься спортом вне помещений.