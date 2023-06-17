Начат сбор подписей за добровольность второго уровня пенсий

В настоящее время государство в обязательном порядке удерживает 6% от заработной платы со всех граждан Латвии, родившихся после 1971 года, и возвращает эти деньги в частные пенсионные фонды, чтобы они позаботились о сохранении и управлении этими деньгами для будущих пенсий. "К сожалению, государство не возложило на банки и частные пенсионные фонды обязательства ни приумножать эти средства, ни даже номинально хранить их", - заявил Ронис.