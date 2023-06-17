В Риге выросли цены на дизельное топливо

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллинне, затем в Риге, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Самая высокая цена на дизтопливо также была в Таллине, а самая низкая – в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена на бензин 95-й марки осталась стабильной и в пятницу составляла 1,614 евро за литр, а цена дизтоплива выросла на 1,4% — до 1,454 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цены на бензин 95-й марки выросли на 1,4% — до 1,489 евро за литр, а на дизельное топливо — на 1,6% до 1,309 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллинне цены на бензин 95-й марки и дизельное топливо оставались стабильными и на конец этой рабочей недели составили 1,699 евро и 1,499 евро за литр соответственно.

Цены на автогаз в Риге и Таллинне не изменились и составляют 0,735 евро и 0,76 евро за литр. Цена автогаза в Вильнюсе выросла на 1,6% - до 0,632 евро за литр.