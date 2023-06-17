Видео ⟩ Крыша протекает, дорога в ямах: рижане жалуются на домоуправа

Казалось бы, повезло тем, кто живет в центре Риги, в многоквартирном доме с просторными квартирами, но некоторые жители дома по адресу улица Кр. Валдемара, 76 недовольны. Их не устраивает работа управляющей компании, которая не заботится о здании, не отчитывается за использование общих денег, а также о том, какие у дома есть накопления. Но жителям не удается поменять компанию. Об этом сообщает программа Bez Tabu.