Видео ⟩ Крыша протекает, дорога в ямах: рижане жалуются на домоуправа

Казалось бы, повезло тем, кто живет в центре Риги, в многоквартирном доме с просторными квартирами, но некоторые жители дома по адресу улица Кр. Валдемара, 76 недовольны. Их не устраивает работа управляющей компании, которая не заботится о здании, не отчитывается за использование общих денег, а также о том, какие у дома есть накопления. Но жителям не удается поменять компанию. Об этом сообщает программа Bez Tabu.
Деньги пропадают, необходимый ремонт не проводится, а выполненные работы и накопления дома не учитываются - эти и другие обвинения в адрес управляющей компании DzĪKS KRIŠJĀNIS выдвигают некоторые жители дома 76 по улице Кр. Валдемара.
Более предприимчивые жители дома хотят сместить нынешнего управляющего и назначить нового, но попытки пока терпят фиаско, так как они не набирают большинства голосов. Как отметили жители, десятки владельцев квартир уже давно сдают свои квартиры.
Они, похоже, не знают, что происходит в доме, и доверили полномочия действовать своим голосом управляющей компании DzĪKS KRIŠJĀNIS. Именно многочисленные голоса подобных собственников гарантируют стабильную власть, но мешают жителям, желающим высказаться, собрать большинство.
Витольд Пейпиньш, эксперт, не имеющий отношения к этому дому, глава Ассоциации управляющих недвижимостью отметил, что закон позволяет управляющему действовать с неограниченным количеством доверенностей, но считает, что законодательство должно обязать управляющего заверять их нотариально, чтобы не было сомнений в том, что полномочия получены законно.
Пейпиньш указал, что управляющий должен соблюдать закон - отчитываться за накопления жильцов дома, за потраченные общие средства.
"Закон говорит, что должна быть привязка, но в Латвии многие руководители, которые далеки от теоретической части процесса управления или не знакомы с ней, не делают этого", - сказал Пейпиньш.
Программа Bez Tabu связалась с председателем правления DzĪKS KRISHJĀNIS. Он не захотел комментировать обвинения жителей на камеру. В письменном ответе он отверг обвинения в том, что не отчитывается за накопления дома и использование денег.
Он также указал, что жители путают плату за управление, которая предназначена для повседневного управления, с деньгами на ремонт. Жителям очень сложно договориться о необходимом ремонте, сказал представитель компании.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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