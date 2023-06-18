Видео ⟩ Покупателей смутил русский язык на грибном супе латвийской компании

Журналисты Латвийского телевидения опросили на улице жителей Латвии. Кого-то русский язык на латвийском продукте смущает, но некоторые говорят, что им все равно - главное, насколько продукт вкусен и выгоден финансово.

Суп был произведен нынешней весной, так что это не довоенные запасы грибов.

Компания Kronis же уверяет, что на складах скопились запасы упаковки, которые нужно использовать.

Член правления компании Kronis Айвар Сварениекс пояснил, что до 24 февраля 2022 года предприятие импортировало продукцию в Россию.

"Потому этикетка была закуплена не только для местного, но и для экспортных рынков. При экспорте в Россию маркировка была на русском языке. Содержание не имеет никакой связи с Россией.

Ни один продукт или его компоненты не импортировались из России, все производилось в Латвии, используя ингредиенты из Латвии или стран Евросоюза", - уверяет Сварениекс.

Он отметил, что после полномасштабного нападения России на Украину компания прекратила экспорт в Россию.

"Аннотация на упаковке не изменилась, поскольку на складах предприятия остались запасы упаковки. Когда они будут использованы, у новой партии упаковки надписей на русском не будет", - пояснил Сварениекс.