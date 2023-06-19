Эксперты ждут сокращения производства в Западной Европе

Почти треть международных компаний (30 процентов) в ближайшие пять лет сократит число сотрудников или производственные мощности в Западной и Южной Европе. Они будут регионализированы и перенесены в Северную Америку, Китай и другие страны Азии, включая Индию. Это следует из исследования, проведенного консультантами по управлению из компании Horváth. Выдержки из отчета привело в воскресенье, 18 июня, агентство AFP.

В целом опрошенные компании ожидают дальнейшего подъема мировой экономики и наращивания персонала и мощностей, однако это пойдет на пользу не европейским предприятиям, а заводам в других регионах мира, отметило агентство.

По мнению экспертов, основными причинами этой тенденции являются сравнительно высокие затраты на сотрудников и нехватка рабочей силы в Европе. Кроме того, компании пытаются регионализировать производство из соображений экономии. Азия становится все более важным рынком сбыта, уверены специалисты.

Больше всего выиграет Индия; Индонезия и Вьетнам также становятся все более привлекательными