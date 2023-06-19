Женщины в Латвии зарабатывают на 17,1% меньше мужчин

Средняя почасовая брутто-зарплата женщин в Латвии была в 2022 году на 17,1% ниже, чем мужчин, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
При этом статистическое управление отмечает, что по сравнению с предыдущим годом разрыв между средней почасовой оплатой труда женщин и мужчин увеличился на 2,5 процентных пункта.
В 2022 году наиболее значительный разрыв в оплате труда наблюдался в сфере искусства, культуры и досуга, где почасовая оплата труда мужчин была в среднем на 37,2% выше, чем женщин, а также в сфере информационно-коммуникационных услуг, где разница составила 34% в пользу мужчин.
Разрыв больше 20% (от 20,2% до 28,9%) наблюдался в семи отраслях: финансовой и страховой деятельности, профессиональных, научно-технических услуг, добывающей промышленности, оптовой и розничной торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов, обрабатывающей промышленности, сфере административных и сервисных услуг, а также других услуг. Еще в шести отраслях разрыв в оплате труда в пользу мужчин составлял от 7,2% до 19,5%.
При этом в госуправлении, а также в транспортно-складском секторе разница была минимальной - 0,6% и 1,7% соответственно.
В отрасли электро-, газо- и теплоснабжения и кондиционирования воздуха женщины зарабатывали на 6,1% больше.
Согласно данным ЦСУ, в частном секторе разрыв в почасовой оплате труда женщин и мужчин был на 2,8 процентных пункта выше, чем в государственном: 18,1% и 15,3% соответственно.
Женщины, работавшие на полную ставку, зарабатывали на 20% меньше, чем мужчины, а разница в оплате труда между работниками, занятыми неполный рабочий день, составила 12,4%.
В 2022 году наименьшая разница между почасовой оплатой труда женщин и мужчин была в группе жителей в возрасте старше 65 лет - 11%, а также в возрастной группе до 25 лет - 11,1%. Наиболее значительной она оказалась в возрастной группе 35-44 года, где зарплаты женщин была на 24,8% ниже, чем мужчин, а также среди 25-34-летних (20,9%).
ЦСУ также отмечает, что в 2021 году женщины в Европейском союзе зарабатывали на 12,7% меньше, чем мужчины. Самый значительный разрыв в заработной плате женщин и мужчин был в Эстонии (20,5%) и Австрии (18,8%).
На разрыв в оплате труда между полами влияют различные социально-экономические факторы: профессия и должностные обязанности мужчин и женщин, образование, возраст, опыт работы, количество отработанных часов, а также тенденции спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и его структурные изменения. Показатель рассчитывается без исключения влияния указанных факторов, которые могли бы объяснить причины различий.
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