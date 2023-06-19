Женщины в Латвии зарабатывают на 17,1% меньше мужчин

Женщины, работавшие на полную ставку, зарабатывали на 20% меньше, чем мужчины, а разница в оплате труда между работниками, занятыми неполный рабочий день, составила 12,4%.

В 2022 году наименьшая разница между почасовой оплатой труда женщин и мужчин была в группе жителей в возрасте старше 65 лет - 11%, а также в возрастной группе до 25 лет - 11,1%. Наиболее значительной она оказалась в возрастной группе 35-44 года, где зарплаты женщин была на 24,8% ниже, чем мужчин, а также среди 25-34-летних (20,9%).

ЦСУ также отмечает, что в 2021 году женщины в Европейском союзе зарабатывали на 12,7% меньше, чем мужчины. Самый значительный разрыв в заработной плате женщин и мужчин был в Эстонии (20,5%) и Австрии (18,8%).

На разрыв в оплате труда между полами влияют различные социально-экономические факторы: профессия и должностные обязанности мужчин и женщин, образование, возраст, опыт работы, количество отработанных часов, а также тенденции спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и его структурные изменения. Показатель рассчитывается без исключения влияния указанных факторов, которые могли бы объяснить причины различий.