Страны Африки, которые поддержали Путина, лишатся помощи Европы

"Некоторые африканские страны поддерживают Россию. Мы будем следить за этим", - сказал Тавио и добавил, что правительство Финляндии планирует сократить финансовую помощь развивающимся странам на один миллиард евро.

Финляндия ежегодно выделяет несколько миллиардов евро развивающимся странам на международные программы и организации. Ранее Хельсинки с учетом рекомендаций ООН обязался оказать беднейшим странам гуманитарную помощь в размере 0,7% ВВП. В действительности эта цель так не была достигнута.

Однако ранее Финляндия прекратила выдачу средств нескольким странам Африки и Центральной Америки.

Например, в 2019 году Финляндия отказалась финансировать Замбию, которой помогала 45 лет.

Причина - выяснилось, что средства, предоставленные Финляндией, были использованы не по назначению. В 2012 году Финляндия прекратила помощь Никарагуа из-за установления там диктатуры. В 2007 году прекратилась поддержка Египта и Намибии.

После начала войны в Украине около половины африканских стран не поддержали резолюцию ООН, осуждающую вторжение - 25 стран воздержались при голосовании или не участвовали в нем, а Эритрея выступила за Россию.

Кроме того, недавно на Петербургском международном экономическом форуме президент Алжира назвал обвиняемого в тяжких преступлениях президента России Владимира Путина "другом всего человечества". Он был единственным лидером, согласившимся сесть рядом с Путиным.

Коалиция нескольких африканских лидеров посетила Санкт-Петербург, чтобы представить российским официальным лицам свои предложения по прекращению войны. Африканскую делегацию возглавляют президент Сенегала Маки Салл и президент ЮАР Сирил Рамафоса, а также лидеры Замбии, Коморских островов, Уганды и Египта.

Они встретились с Путиным, который обвинил Украину и Запад в развязывании войны, и продолжил подчеркивать, что"«Россия всегда выступала за мирные переговоры, но президент Украины Владимир Зеленский, не хочет их".