RUS TVNETНовостиКриминал и ЧПСмертельное ДТП под Бауской: движение заблокировано в обоих направленияхrus.tvnet.lv20 июня 2023, 21:12Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Смертельное ДТП под Бауской: движение заблокировано в обоих направлениях Фото: Latvijas Valsts ceļiВ Курменской волости Бауского края, возле поворота на Курмени произошло ДТП - столкнулись два автомобиля.В результате столкновения один человек погиб.В аварии пострадал еще один человек, сообщает Государственная полиция.Движение по трассе P73 Вецумниеки - Нерета - Субате перекрыто в обоих направлениях.RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!Facebook Messenger Telegram WhatsappComments Ключевые слова ДТПполицияБауска Pекомендуем