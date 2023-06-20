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Смертельное ДТП под Бауской: движение заблокировано в обоих направлениях

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Смертельное ДТП под Бауской: движение заблокировано в обоих направлениях
Смертельное ДТП под Бауской: движение заблокировано в обоих направлениях Фото: Latvijas Valsts ceļi

В Курменской волости Бауского края, возле поворота на Курмени произошло ДТП - столкнулись два автомобиля.

В результате столкновения один человек погиб.

В аварии пострадал еще один человек, сообщает Государственная полиция.

Движение по трассе P73 Вецумниеки - Нерета - Субате перекрыто в обоих направлениях.

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