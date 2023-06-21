Вступают в силу новые пороги минимального дохода: вырастут пособия и пенсии

Увеличение этих сумм положительно скажется на 100 000 жителей.

"Реформа минимального дохода очень важна для поддержки самых бедных жителей, что будет способствовать поэтапному снижению неравенства в обществе. С 1 июля увеличатся государственные социальные пособия, минимальные пенсии по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца, а также социальная помощь, в том числе жилищные пособия. В будущем пороги минимального дохода будут ежегодно пересматриваться в соответствии со средним доходом", - говорит министр благосостояния Эвика Силиня.

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Чтобы сократить неравенство в доходах, порог минимального дохода будет пересматриваться каждый год.

Это означает, что очередное повышение пособий и минимальных пенсий люди могут ожидать уже в начале следующего года.

"Европейская комиссия довольна латвийской реформой минимального дохода, которая является значительным достижением в области социальной политики", - сказала глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре.

С 1 июля минимальная расчетная база пенсии по старости и инвалидности увеличится со 136 евро до 157 евро, а для получателей пенсий, имеющих инвалидность с детства - со 163 евро до 188 евро.