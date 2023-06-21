Вступают в силу новые пороги минимального дохода: вырастут пособия и пенсии

С 1 июля вступают в силу новые размеры порогов минимального дохода. Они распространяются на получателей государственных пособий по социальному обеспечению, получателей минимальных пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца и получателей социальной помощи в органах местного самоуправления, сообщает Министерство благосостояния.
Увеличение этих сумм положительно скажется на 100 000 жителей.
"Реформа минимального дохода очень важна для поддержки самых бедных жителей, что будет способствовать поэтапному снижению неравенства в обществе. С 1 июля увеличатся государственные социальные пособия, минимальные пенсии по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца, а также социальная помощь, в том числе жилищные пособия. В будущем пороги минимального дохода будут ежегодно пересматриваться в соответствии со средним доходом", - говорит министр благосостояния Эвика Силиня.
Чтобы сократить неравенство в доходах, порог минимального дохода будет пересматриваться каждый год.
Это означает, что очередное повышение пособий и минимальных пенсий люди могут ожидать уже в начале следующего года.
"Европейская комиссия довольна латвийской реформой минимального дохода, которая является значительным достижением в области социальной политики", - сказала глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре.
С 1 июля минимальная расчетная база пенсии по старости и инвалидности увеличится со 136 евро до 157 евро, а для получателей пенсий, имеющих инвалидность с детства - со 163 евро до 188 евро.
Базовый размер государственного социального пособия для лиц, достигших пенсионного возраста, но не накопивших достаточного трудового стажа для назначения пенсии по старости, а также для лиц с III группой инвалидности с 1 июля повысится со 109 до 125 евро, а для лиц с III группой инвалидности с детства - со 136 до 157 евро в месяц.
Для инвалидов I и II групп при вычислении размера государственного социального пособия сохраняется условие применения коэффициентов к базовому размеру пособия и внесения надбавки, если лицо не работает.
В случае потери кормильца минимальная сумма как государственного пособия по социальному обеспечению, так и пенсии увеличится со 136 евро до 157 евро до достижения ребенком семилетнего возраста и со 163 до 188 евро с семилетнего возраста.
Минимальные пороги дохода для домохозяйства, получающего социальную помощь от местных органов власти, рассчитываются с применением коэффициента 1 для первого или единственного человека в домохозяйстве и коэффициента 0,7 для остальных лиц в домохозяйстве.
Соответственно, порог будет составлять 125 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 87,5 евро для остальных членов домохозяйства. Порог дохода для нуждающегося домохозяйства составит 313 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 219 евро для остальных членов домохозяйства.
Пороговое значение минимального дохода домохозяйства используется в формуле расчета пособия на жилье.
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