Ср, 21.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Rīgas namu pārvaldnieks создал мобильное приложение

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Логотип муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks
Логотип муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Фото: Ieva Lūka/LETA

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) внедрил мобильное приложение RNP для обеспечения удобного и эффективного предоставления услуг своим клиентам, сообщила агентству LETA представитель RNP Уна Греневица.

Греневица поясняет, что пользователем приложения может быть любой клиент RNP, который зарегистрировался на e-parvaldnieks.lv. Как и на сайте, пользователи приложения смогут использовать его в соответствии со своим типом профиля пользователя.

Пользователи уже могут воспользоваться его возможностями и передавать ежемесячные показания счетчиков воды, просматривать информацию о состоянии счетов, получать текущие уведомления об управлении недвижимостью и общаться с домоуправлением.

Компания хочет, чтобы клиенты RNP имели возможность пользоваться самыми современными технологиями, поэтому расширяет набор доступных цифровых инструментов.

В ближайшее время в приложение будет добавлен архив счетов, оплата счетов, участие в совместном принятии решений, подавать заявки на услуги, опповещать об авариях и др. 

Мобильное приложение RNP для телефонов Android уже доступно для загрузки в магазине Google Play, а для телефонов iOS - в App Store.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх