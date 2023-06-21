Rīgas namu pārvaldnieks создал мобильное приложение

Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) внедрил мобильное приложение RNP для обеспечения удобного и эффективного предоставления услуг своим клиентам, сообщила агентству LETA представитель RNP Уна Греневица.
Греневица поясняет, что пользователем приложения может быть любой клиент RNP, который зарегистрировался на e-parvaldnieks.lv. Как и на сайте, пользователи приложения смогут использовать его в соответствии со своим типом профиля пользователя.
Пользователи уже могут воспользоваться его возможностями и передавать ежемесячные показания счетчиков воды, просматривать информацию о состоянии счетов, получать текущие уведомления об управлении недвижимостью и общаться с домоуправлением.
Компания хочет, чтобы клиенты RNP имели возможность пользоваться самыми современными технологиями, поэтому расширяет набор доступных цифровых инструментов.
В ближайшее время в приложение будет добавлен архив счетов, оплата счетов, участие в совместном принятии решений, подавать заявки на услуги, опповещать об авариях и др.
Мобильное приложение RNP для телефонов Android уже доступно для загрузки в магазине Google Play, а для телефонов iOS - в App Store.
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