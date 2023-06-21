Рижане в шоке от счетов за вывоз мусора, RNP признал ошибку

Жильцы дома в Иманте были удивлены, когда получили счета от Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), в которых вывоз мусора стоил в 4 раза дороже, чем обычно. Об этом сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское радио 4 и передачу "Домская площадь".
Андрей, владелец квартиры, рассказал передаче, что за вывоз мусора надо было заплатить 54 евро на двоих человек. При этом весь счет на квартиру был 116 евро.
По расчетам Андрея, RNP всем жильцам насчитал примерно 20-25 евро за каждого задекларированного человека.
Андрей написал в специализированных группах в социальной сети и понял, что он не единственный, кому был выписан такой большой счет. По его подсчетам, такие счета были выписаны двум домам, всего примерно 200 квартирам.
Он обратился в RNP, где его попытались убедить в том, что увеличение счета связано с тем, что жители оставляют во дворе много крупногабаритных отходов - диваны, шкафы и прочее. В RNP заявили, что они только собирают деньги, а сумму выставляет другая фирма.
"Был в этом RNP, в центре обслуживания. Сотрудница посмотрела - ой, ну это такой счет, нам фирма выставляет свой счет, и мы его просто выставляем вам дальше", - передает Rus.LSM слова Андрея.
В CleanR - компании, которая занимается вывозом мусора - удивились и сказали, что это слишком большой счет.
После чего владелец квартиры снова стал общаться с RNP, где все же признали, что произошла ошибка.
Крист Лейшкалнс, представитель муниципального предприятия Rīgas nāmu parvaldnieks, подтвердил передаче, что счета были увеличены по ошибке.
"В этом случае существенный рост суммы за счет позиции о вывозе отходов связан с ошибкой в счетах, выписанных двум многоквартирным домам. Как только были констатированы существенные изменения, была начата проверка: была запрошена более подробная информация от вывозящей мусор компании.
В результате сама эта компания обнаружила в своих счетах ошибку, исправила ее и выставила RNP уже исправленный счет. На основании этой информации RNP также внес исправления в свои счета, которые доступны каждому клиенту уже с конца прошлой недели (с 15 июня) в системе e-parvaldnieks.lv. В итоге после коррекции в позиции "за вывоз отходов" расходы на одного человека сократились в четыре раза", - цитирует Rus.LSM Лейшкалнса.
Владелец квартиры также подтвердил, что счет был исправлен. Рижанин призывает внимательно проверять счета и быть активными.
"А если бы я не позвонил и не спросил? Возможно, так бы никто и не заметил и пришлось бы платить такие бешеные деньги за вывоз мусора", - заявил Андрей.
Он также дает совет, что делать в подобных случаях: "Звонки, приезды - бесполезны! В таких ситуациях надо писать заявления и либо слать заказным письмом, либо с электронной подписью и требовать от них ответа. И разбираться!".
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