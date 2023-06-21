Рижане в шоке от счетов за вывоз мусора, RNP признал ошибку

После чего владелец квартиры снова стал общаться с RNP, где все же признали, что произошла ошибка.

Крист Лейшкалнс, представитель муниципального предприятия Rīgas nāmu parvaldnieks, подтвердил передаче, что счета были увеличены по ошибке.

"В этом случае существенный рост суммы за счет позиции о вывозе отходов связан с ошибкой в счетах, выписанных двум многоквартирным домам. Как только были констатированы существенные изменения, была начата проверка: была запрошена более подробная информация от вывозящей мусор компании.

В результате сама эта компания обнаружила в своих счетах ошибку, исправила ее и выставила RNP уже исправленный счет. На основании этой информации RNP также внес исправления в свои счета, которые доступны каждому клиенту уже с конца прошлой недели (с 15 июня) в системе e-parvaldnieks.lv. В итоге после коррекции в позиции "за вывоз отходов" расходы на одного человека сократились в четыре раза", - цитирует Rus.LSM Лейшкалнса.

Владелец квартиры также подтвердил, что счет был исправлен. Рижанин призывает внимательно проверять счета и быть активными.

"А если бы я не позвонил и не спросил? Возможно, так бы никто и не заметил и пришлось бы платить такие бешеные деньги за вывоз мусора", - заявил Андрей.

Он также дает совет, что делать в подобных случаях: "Звонки, приезды - бесполезны! В таких ситуациях надо писать заявления и либо слать заказным письмом, либо с электронной подписью и требовать от них ответа. И разбираться!".