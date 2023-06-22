В LDz рассказали, какие железнодорожные станции будут модернизированы

До конца этого года LDz завершит работы по модернизации в общей сложности на 48 станциях и остановках, где будут подняты пассажирские платформы и установлены соответствующие количеству пассажиров навесы; платформы будут оборудованы скамейками, освещением, системой оповещения пассажиров, системами видеонаблюдения, а также будут проведены различные работы по благоустройству территории.

Особое внимание в этом проекте уделено доступности среды: возможность беспрепятственного доступа к железнодорожной пассажирской инфраструктуре будет обеспечена в том числе людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, для пассажиров с особыми потребностями будут созданы тактильные проходы и тактильные указатели.

В рамках этого проекта также производится замена электрической контактной сети там, где она находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

В то же время представители LDz подчеркивают, что на всех электрифицированных железнодорожных линиях, где в настоящее время идет модернизация пассажирской инфраструктуры, можно будет обеспечить пассажирские перевозки новыми электропоездами, как только Pasažieru vilciens начнет их эксплуатацию.

Общая стоимость проекта модернизации железнодорожной пассажирской инфраструктуры запланирована в размере 44,4 млн евро. Проект реализуется при 85% софинансирования Фонда сплочения.

По словам представителей LDz, геополитическая ситуация и связанные с ней изменения в цепочках поставок и доступности материалов вызвали рост цен, что также влияет на контракты на строительство, заключенные LDz.

Возможные изменения стоимости данного проекта можно будет оценить и принять решение об увеличении цены в тот момент, когда этап проектирования будет завершен на всех участках и исполнители работ уточнят объемы строительных работ и фактических затрат - на основании этих данных будет подготовлено необходимое обоснование.

Как сообщалось, оборот концерна LDz в прошлом году, по предварительным данным, составил 254,788 млн евро, что на 2,3% больше, чем в 2021 году, при этом концерн понес убытки в размере 2,368 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.