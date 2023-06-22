В LDz рассказали, какие железнодорожные станции будут модернизированы

В августе Latvijas dzelzceļš (LDz) планирует завершить работы по модернизации платформ на железнодорожной линии Рига - Елгава, сообщили агентству LETA в LDz.
Проект модернизации железнодорожной пассажирской инфраструктуры в настоящее время находится в активной фазе строительства, и работы ведутся поэтапно.
Сначала строительные работы на железнодорожной линии Рига - Елгава были начаты на станциях Атгазене, Баложи, "Бизнеса аугстскола "Туриба", Тирайне, Яунолайне, Далбе и Озолниеки. Работы на этой линии планируется завершить в августе.
Строительные работы уже также ведутся на Саулкрастской линии на станции Вецдаугава. В июле планируется начать работу и на других станциях и остановках этой линии - Мангали, Саркандаугава, Зиемельблазма, Вецаки, Браса, Земитаны, Калнгале, Гарциемс, Гарупе, Царникава, Гауя, Лиласте, Пабажи, Саулкрасты, Кишупе, Звейниекциемс и Скулте, а также на двух новых остановках - возле парка Даудери на Саулкрастской линии и возле ТЦ "Альфа" на Сигулдской линии.
В свою очередь, в августе начнутся работы на станциях и остановках линии Тукумского направления - Приедайне, Яундубулты, Кемери, Смарде, Милзкалне, Тукумс I и Тукумс II, а также на двух новых остановках на Болдерайской линии.
Строительные работы на линии Рига - Крустпилс на станциях Шкиротава, Гайсма, Доле, Икшикиле, Яуногре, Огре, Парогре, Циемупе, Кегумс, Лиелварде, Юмправа и Скривери планируется начать в сентябре.
До конца этого года LDz завершит работы по модернизации в общей сложности на 48 станциях и остановках, где будут подняты пассажирские платформы и установлены соответствующие количеству пассажиров навесы; платформы будут оборудованы скамейками, освещением, системой оповещения пассажиров, системами видеонаблюдения, а также будут проведены различные работы по благоустройству территории.
Особое внимание в этом проекте уделено доступности среды: возможность беспрепятственного доступа к железнодорожной пассажирской инфраструктуре будет обеспечена в том числе людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха, для пассажиров с особыми потребностями будут созданы тактильные проходы и тактильные указатели.
В рамках этого проекта также производится замена электрической контактной сети там, где она находится в неудовлетворительном техническом состоянии.
В то же время представители LDz подчеркивают, что на всех электрифицированных железнодорожных линиях, где в настоящее время идет модернизация пассажирской инфраструктуры, можно будет обеспечить пассажирские перевозки новыми электропоездами, как только Pasažieru vilciens начнет их эксплуатацию.
Общая стоимость проекта модернизации железнодорожной пассажирской инфраструктуры запланирована в размере 44,4 млн евро. Проект реализуется при 85% софинансирования Фонда сплочения.
По словам представителей LDz, геополитическая ситуация и связанные с ней изменения в цепочках поставок и доступности материалов вызвали рост цен, что также влияет на контракты на строительство, заключенные LDz.
Возможные изменения стоимости данного проекта можно будет оценить и принять решение об увеличении цены в тот момент, когда этап проектирования будет завершен на всех участках и исполнители работ уточнят объемы строительных работ и фактических затрат - на основании этих данных будет подготовлено необходимое обоснование.
Как сообщалось, оборот концерна LDz в прошлом году, по предварительным данным, составил 254,788 млн евро, что на 2,3% больше, чем в 2021 году, при этом концерн понес убытки в размере 2,368 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее.
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