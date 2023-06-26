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Фото ⟩ Опубликованы новые фото и видео обмелевшего Каховского водохранилища

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Обмелевшее Каховское водохранилище
Обмелевшее Каховское водохранилище Фото: Пивоваров (Редакция)/Telegram

После взрыва и разрушения плотины Каховского водохранилища вода отошла от берега примерно на полтора километра, сообщают местные Telegram-каналы.

В результате взрыва на Каховской ГЭС водохранилище пересохло. Видео и фото высохшего Каховского водохранилища опубликовал журналист Сергей Никитенко из Херсона.

"Мы первые, кто за 70 лет здесь ходим, а вы первые, кто это видит", - сообщил Никитенко.

Уже сообщалось, что 6 июня российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС, затопив часть Херсонской и Николаевской областей.

Фото: Reuters/ScanPix
Фото: AP/Scanpix
Фото: AFP/SCANPIX
Фото: AFP/SCANPIX

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