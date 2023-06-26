Фото ⟩ Опубликованы новые фото и видео обмелевшего Каховского водохранилища

После взрыва и разрушения плотины Каховского водохранилища вода отошла от берега примерно на полтора километра, сообщают местные Telegram-каналы.
В результате взрыва на Каховской ГЭС водохранилище пересохло. Видео и фото высохшего Каховского водохранилища опубликовал журналист Сергей Никитенко из Херсона.
"Мы первые, кто за 70 лет здесь ходим, а вы первые, кто это видит", - сообщил Никитенко.
Уже сообщалось, что 6 июня российские войска взорвали плотину Каховской ГЭС, затопив часть Херсонской и Николаевской областей.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!