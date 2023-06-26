Завершен ремонт кровли аварийного дома в Болдерае. Жильцы вернулись в свои квартиры

Поскольку объем необходимых работ был больше, чем планировалось изначально, RNP призвала жителей подать заявку на участие в программе поддержки Рижской думы, которая предназначена для предотвращения опасности зданий. Собственники квартир воспользовались этой возможностью и в марте на общем собрании, проведенном RNP, приняли решение об участии в программе поддержки думы.

Собственники квартир смогут получить муниципальное софинансирование в размере до 50% на покрытие затрат на ремонтные работы.

Принимая во внимание, что чрезвычайная ситуация причинила также ущерб квартирам, их собственники имеют возможность оформить единовременное пособие на ремонт квартиры - до 10 000 евро. Заявку оценит Рижская дума, после чего выделит средства.

Как сообщалось, в конце ноября от жилого дома по улице Стурманю 3 в Болдерае оторвалась и провалилась на чердак кровельная панель, в результате чего были эвакуированы жильцы одного из подъездов дома, в котором находятся 15 квартир.

Ущерб жилому дому на улице Стурманю в Болдерае был вызван некачественными строительными работами, следовало из заключения технической инспекции здания.