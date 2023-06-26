Завершен ремонт кровли аварийного дома в Болдерае. Жильцы вернулись в свои квартиры

В Риге завершены работы по укреплению крыши жилого дома на улице Стурманю, 3, сообщила агентству LETA представитель Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Уна Греневица.
Работы по укреплению включали в себя не только усиление упавшей панели крыши, но и укрепление всей крыши металлоконструкцией, а также размещение дополнительных усиливающих элементов в квартире ниже места повреждения.
Здание осмотрел инспектор Департамента городского развития Рижской думы, чтобы принять ремонтные работы.
В настоящее время жители могут вернуться в места своего проживания.
Первоначально планировалось провести ремонт только в той части здания, где обвалилась панель, а потом уже усилить конструкции кровли в остальной части здания.
Однако разработанный проект ремонта предусматривал, что усиление кровельных панельных конструкций должно производиться сразу на весь пролет кровли, а не только на поврежденную часть.
Ремонт в доме занял одну неделю, однако на возведение конструкций, необходимых для крепления панелей крыши, ушло три недели.
Общая стоимость работ составляет 47 735 евро, не включая налог на добавленную стоимость (PVN), часть которого была покрыта за счет сбережений дома,
а часть планируется привлечь из программы поддержки Рижской думы "Софинансирование Рижского самоуправления на ремонт жилых домов и благоустройство прилегающих к ним земельных участков".
Поскольку объем необходимых работ был больше, чем планировалось изначально, RNP призвала жителей подать заявку на участие в программе поддержки Рижской думы, которая предназначена для предотвращения опасности зданий. Собственники квартир воспользовались этой возможностью и в марте на общем собрании, проведенном RNP, приняли решение об участии в программе поддержки думы.
Собственники квартир смогут получить муниципальное софинансирование в размере до 50% на покрытие затрат на ремонтные работы.
Принимая во внимание, что чрезвычайная ситуация причинила также ущерб квартирам, их собственники имеют возможность оформить единовременное пособие на ремонт квартиры - до 10 000 евро. Заявку оценит Рижская дума, после чего выделит средства.
Как сообщалось, в конце ноября от жилого дома по улице Стурманю 3 в Болдерае оторвалась и провалилась на чердак кровельная панель, в результате чего были эвакуированы жильцы одного из подъездов дома, в котором находятся 15 квартир.
Ущерб жилому дому на улице Стурманю в Болдерае был вызван некачественными строительными работами, следовало из заключения технической инспекции здания.
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